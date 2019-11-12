الثلاثاء, 12 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 03:40 م بتوقيت مسقط

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن آخر الصور الجوية توضح تكاثف وتشكل السحب الركامية على أجزاء من محافظات الظاهرة والداخلية والوسطى وظفار مع فرص لهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة قد تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح نشطة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 أغسطس 2017

أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

المزيد

19 مايو 2019

أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مسقط

المزيد

01 مارس 2016

أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من محافظات السلطنة

المزيد

29 أبريل 2017

اتساع رقعة السحب الركامية على جبال الحجر .. وتوقعات بهطول أمطار متفاوتة الغزارة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

رصد خلية ممطرة على صحاري الظاهرة

المحليات - أخبار

بالصور والفيديو: جلالة السلطان يستقبل الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

«البلديات» توقع اتفاقية لإنشاء السوق المركزي للمواشي والمسلخ بالسويق

المحليات - أخبار

وزارة الصحة تدشن المسح الوطني لنواقل الأمراض في محافظة ظفار

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

"البحث العلمي" يكرم أصحاب المشاريع الفائزة بـ"جائزة الغرفة للابتكار 2019"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

سائق حافلة مدرسية يتوفى أثناء قيادتها وطالب ينقذ الموقف

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة