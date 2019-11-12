توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على بعض المناطق

مسقط - الرؤية
قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن آخر الصور الجوية توضح تكاثف وتشكل السحب الركامية على أجزاء من محافظات الظاهرة والداخلية والوسطى وظفار مع فرص لهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة قد تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح نشطة.
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 03:40 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن آخر الصور الجوية توضح تكاثف وتشكل السحب الركامية على أجزاء من محافظات الظاهرة والداخلية والوسطى وظفار مع فرص لهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة قد تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح نشطة.
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