محمدٌ معنى الشموخ

هلال بن سيف الشيادي | سلطنة عمان

في ذكرى المولد النبوي الشريف

على صاحبها أزكى الصلاة والسلام

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‏يا مولدا تسعد الدنيا بذكراهُ

‏وينتشي القلب فخرا حين يحياهُ

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‏كل المواليدِ جاؤوا للدنا ومضوا

‏إلا محمد فالرحمٰن أحياهُ

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‏وكل ذكر له من عمره أمدٌ

‏لكنْ محمدُ أبقى ذكرَه الله

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‏ما سيرةُ المرءِ إلا محض فكرتهِ

‏وسيرة المصطفى وحيٌ تلقَّاهُ

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‏كل ابن آدم من أمٍّ ربى وأبٍ

‏لكنّ أحمد رب الكون ربّاهُ

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‏أقبلتَ نورا به الدنيا حيت وزهت

‏ولم يزل نورك الوضاء نغشاه

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‏وكلما اسمُك يبدو في دفاترنا

‏غنّى له القلمُ الحادي وحيّاهُ

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‏محمدٌ أجملُ الأسماء في لغتي

‏جلَّ المسمى وجل الله سمّاهُ

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‏إنا نحبك يا قلبا نعيش به

‏ويا جمالا نفوسُ الناس تهواه

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‏ويا جلالًا له الكل انحنى، فبه

‏كل الشموخ معاليه ومعناه

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‏محمد يا امتدادَ المجد من أُحِدٍ

‏وموردُ النصرِ من بدر ومجراه

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‏فإنك النبضُ إذ تحياك أمتُنا

‏لولاك ماتتْ وزال العزُّ والجاهُ

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‏محمدٌ نغمةُ التقوى ولحن هدى

‏وكل قلبٍ يحب اللهَ غنّاه

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‏محمدٌ نسمةُ البشرى لكل غدٍ

‏يفائل القلبَ إنْ همٌّ تعرّاه

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‏محمدٌ رحمة الدنيا بأجمعها

‏يطمْئِنُ الكونَ أدناه بأقصاه

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سفينةُ الـدهر تجري منذ نشأتها

لم تُلْقِ مرساتَها إلا بمرْساهُ

وقامَ يبحرُ فينا في شمائلهِ

بحرا من الخُلُق الأسمى مَخَرْناه

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ما زلتَ ربانَها الماضي بدفتها

نحو الجِنان وعينُ الله ترعاهُ

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إنّا وراءك نقضي العمر أشرعةً

هُداك بوصلة الساري ومسراه

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حروفنا نورساتٌ غرّدتكَ صدى

نشيدُها في معاني النبل مغزاه

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يا أيها البدرُ مذْ وافيتَ طيبتنا

ونحن للدينِ أنصارٌ حميناه

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كل الخطى تنمحي تبقى إلى أجل

إلا خطاك؛ لهذا الدهر ممشاهُ

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يا ذلك الساكنَ الأعماق من شغفي

يخالجُ الشوقَ في وجْدٍ مُحيّاهُ

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صلى عليك زماني ضعفَ أزمنةٍ

صلت عليك وصلى اللهُ شرواهُ

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لك الصلاة نشيد خالد أبدا

وكل قلبٍ بلحنِ الحب صلّاهُ