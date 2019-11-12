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محمدٌ معنى الشموخ

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 09:04 ص بتوقيت مسقط

محمدٌ معنى الشموخ

 

هلال بن سيف الشيادي | سلطنة عمان

 

في ذكرى المولد النبوي الشريف

على صاحبها أزكى الصلاة والسلام

//

‏يا مولدا تسعد الدنيا بذكراهُ

‏وينتشي القلب فخرا حين يحياهُ

//

‏كل المواليدِ جاؤوا للدنا ومضوا

‏إلا محمد فالرحمٰن أحياهُ

//

‏وكل ذكر له من عمره أمدٌ

‏لكنْ محمدُ أبقى ذكرَه الله

//

‏ما سيرةُ المرءِ إلا محض فكرتهِ

‏وسيرة المصطفى وحيٌ تلقَّاهُ

//

‏كل ابن آدم من أمٍّ ربى وأبٍ

‏لكنّ أحمد رب الكون ربّاهُ

//

‏أقبلتَ نورا به الدنيا حيت وزهت

‏ولم يزل نورك الوضاء نغشاه

//

‏وكلما اسمُك يبدو في دفاترنا

‏غنّى له القلمُ الحادي وحيّاهُ

//

‏محمدٌ أجملُ الأسماء في لغتي

‏جلَّ المسمى وجل الله سمّاهُ

//

‏إنا نحبك يا قلبا نعيش به

‏ويا جمالا نفوسُ الناس تهواه

//

‏ويا جلالًا له الكل انحنى، فبه

‏كل الشموخ معاليه ومعناه

//

‏محمد يا امتدادَ المجد من أُحِدٍ

‏وموردُ النصرِ من بدر ومجراه

//

‏فإنك النبضُ إذ تحياك أمتُنا

‏لولاك ماتتْ وزال العزُّ والجاهُ

//

‏محمدٌ نغمةُ التقوى ولحن هدى

‏وكل قلبٍ يحب اللهَ غنّاه

//

‏محمدٌ نسمةُ البشرى لكل غدٍ

‏يفائل القلبَ إنْ همٌّ تعرّاه

//

‏محمدٌ رحمة الدنيا بأجمعها

‏يطمْئِنُ الكونَ أدناه بأقصاه

//

سفينةُ الـدهر تجري منذ نشأتها

لم تُلْقِ مرساتَها إلا بمرْساهُ

 

وقامَ يبحرُ فينا في شمائلهِ

بحرا من الخُلُق الأسمى مَخَرْناه

//

ما زلتَ ربانَها الماضي بدفتها

نحو الجِنان وعينُ الله ترعاهُ

//

إنّا وراءك نقضي العمر أشرعةً

هُداك بوصلة الساري ومسراه

//

حروفنا نورساتٌ غرّدتكَ صدى

نشيدُها في معاني النبل مغزاه

//

يا أيها البدرُ مذْ وافيتَ طيبتنا

ونحن للدينِ أنصارٌ  حميناه

//

كل الخطى تنمحي تبقى إلى أجل

إلا خطاك؛ لهذا الدهر ممشاهُ

//

يا ذلك الساكنَ الأعماق من شغفي

يخالجُ الشوقَ في وجْدٍ مُحيّاهُ

//

صلى عليك زماني ضعفَ أزمنةٍ

صلت عليك وصلى اللهُ شرواهُ

//

لك الصلاة نشيد خالد أبدا

وكل قلبٍ بلحنِ الحب صلّاهُ

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