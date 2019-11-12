محمدٌ معنى الشموخ

هلال بن سيف الشيادي | سلطنة عمان
في ذكرى المولد النبوي الشريف
على صاحبها أزكى الصلاة والسلام
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يا مولدا تسعد الدنيا بذكراهُ
وينتشي القلب فخرا حين يحياهُ
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كل المواليدِ جاؤوا للدنا ومضوا
إلا محمد فالرحمٰن أحياهُ
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وكل ذكر له من عمره أمدٌ
لكنْ محمدُ أبقى ذكرَه الله
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ما سيرةُ المرءِ إلا محض فكرتهِ
وسيرة المصطفى وحيٌ تلقَّاهُ
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كل ابن آدم من أمٍّ ربى وأبٍ
لكنّ أحمد رب الكون ربّاهُ
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أقبلتَ نورا به الدنيا حيت وزهت
ولم يزل نورك الوضاء نغشاه
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وكلما اسمُك يبدو في دفاترنا
غنّى له القلمُ الحادي وحيّاهُ
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محمدٌ أجملُ الأسماء في لغتي
جلَّ المسمى وجل الله سمّاهُ
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إنا نحبك يا قلبا نعيش به
ويا جمالا نفوسُ الناس تهواه
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ويا جلالًا له الكل انحنى، فبه
كل الشموخ معاليه ومعناه
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محمد يا امتدادَ المجد من أُحِدٍ
وموردُ النصرِ من بدر ومجراه
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فإنك النبضُ إذ تحياك أمتُنا
لولاك ماتتْ وزال العزُّ والجاهُ
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محمدٌ نغمةُ التقوى ولحن هدى
وكل قلبٍ يحب اللهَ غنّاه
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محمدٌ نسمةُ البشرى لكل غدٍ
يفائل القلبَ إنْ همٌّ تعرّاه
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محمدٌ رحمة الدنيا بأجمعها
يطمْئِنُ الكونَ أدناه بأقصاه
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سفينةُ الـدهر تجري منذ نشأتها
لم تُلْقِ مرساتَها إلا بمرْساهُ
وقامَ يبحرُ فينا في شمائلهِ
بحرا من الخُلُق الأسمى مَخَرْناه
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ما زلتَ ربانَها الماضي بدفتها
نحو الجِنان وعينُ الله ترعاهُ
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إنّا وراءك نقضي العمر أشرعةً
هُداك بوصلة الساري ومسراه
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حروفنا نورساتٌ غرّدتكَ صدى
نشيدُها في معاني النبل مغزاه
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يا أيها البدرُ مذْ وافيتَ طيبتنا
ونحن للدينِ أنصارٌ حميناه
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كل الخطى تنمحي تبقى إلى أجل
إلا خطاك؛ لهذا الدهر ممشاهُ
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يا ذلك الساكنَ الأعماق من شغفي
يخالجُ الشوقَ في وجْدٍ مُحيّاهُ
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صلى عليك زماني ضعفَ أزمنةٍ
صلت عليك وصلى اللهُ شرواهُ
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لك الصلاة نشيد خالد أبدا
وكل قلبٍ بلحنِ الحب صلّاهُ