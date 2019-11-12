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رسول الأنام (شعر نبطي)

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 09:03 ص بتوقيت مسقط

رسول الأنام (شعر نبطي)

 

فاطمة الراشدي (أم ميسون)| سلطنة عمان

 

 يا من طلعت بهالجـبل تتأمل الكـون العـظيم

                   يا من دخلت الغار متعبد بعيد عن الزحام

//

وسمعت صوت من السما مرسول من ربٍ كريم

                     إقرأ  يرددها  الملك  وتنتشر بين  الانام

//

ونزلت من عالي الجبل خايف كما موسى الكليم

                   لما اتاه الصوت مثلك ودهشه عطر الكلام

//

زمــلوك ودثـروك فـي القــلب ربـكه ما مليـم

                   امر عظيم قد حدث ومن يلومك وهو ملام

//

الان بكـه تنتظـر بـين العـرب من هــو زعيم

                     وتحدثت عنه الكتب ويكون مسك  للختام

//

وتـحدثـت عـنه الكتـب عن طـلعته انـه يـتيم

                  ونجمه طلع في مولده وتهللت بشرى الغمام

//

فـي يومهـا جـدك أتـى الكعـبه طايركـالنسيم

                     يهتف محمد قد اتى  ويلقنك  حلو  الكلام

//

الراهب الي ف صـومعه الفذ والعقل السليم

                       ينتظر  نور  السما الي عنا له الاهتمام

//

وهمس لابو طالب وقال هذا النبي المستقيم

                  آخذ من البطش الردي وعطيه حبٍ مستدام

//

انتـه صفـي الله واهـداك مــن اســم الرحيم

                 ومرسلك بشرى وهدى وتكون رحمه للانام

//

ياصاحب الحلم الذي اعطاك من اسمه الحليم

                   يامن  حلمنا بشوفتك في  جنة الله  السلام

//

ياصاحب العلم الذي اعطاك من اسمه العليم

                   بالعلم  امة تربعت وتنصبت عالي الهمام

//

اهــديتنـا  وعلمتنـا وارشـدتنـا  ديــنٍ  قويـم

                      علمتنا اين الصحيح علمتنا اين الحرام

//

الكل يهتـف بالدعـاء مـتشوق الخيـر النعيم

                   مآخذ على امر ونهي وبليلته صلى قيام

 

 

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