رسول الأنام (شعر نبطي)

فاطمة الراشدي (أم ميسون)| سلطنة عمان

يا من طلعت بهالجـبل تتأمل الكـون العـظيم

يا من دخلت الغار متعبد بعيد عن الزحام

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وسمعت صوت من السما مرسول من ربٍ كريم

إقرأ يرددها الملك وتنتشر بين الانام

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ونزلت من عالي الجبل خايف كما موسى الكليم

لما اتاه الصوت مثلك ودهشه عطر الكلام

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زمــلوك ودثـروك فـي القــلب ربـكه ما مليـم

امر عظيم قد حدث ومن يلومك وهو ملام

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الان بكـه تنتظـر بـين العـرب من هــو زعيم

وتحدثت عنه الكتب ويكون مسك للختام

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وتـحدثـت عـنه الكتـب عن طـلعته انـه يـتيم

ونجمه طلع في مولده وتهللت بشرى الغمام

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فـي يومهـا جـدك أتـى الكعـبه طايركـالنسيم

يهتف محمد قد اتى ويلقنك حلو الكلام

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الراهب الي ف صـومعه الفذ والعقل السليم

ينتظر نور السما الي عنا له الاهتمام

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وهمس لابو طالب وقال هذا النبي المستقيم

آخذ من البطش الردي وعطيه حبٍ مستدام

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انتـه صفـي الله واهـداك مــن اســم الرحيم

ومرسلك بشرى وهدى وتكون رحمه للانام

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ياصاحب الحلم الذي اعطاك من اسمه الحليم

يامن حلمنا بشوفتك في جنة الله السلام

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ياصاحب العلم الذي اعطاك من اسمه العليم

بالعلم امة تربعت وتنصبت عالي الهمام

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اهــديتنـا وعلمتنـا وارشـدتنـا ديــنٍ قويـم

علمتنا اين الصحيح علمتنا اين الحرام

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الكل يهتـف بالدعـاء مـتشوق الخيـر النعيم

مآخذ على امر ونهي وبليلته صلى قيام