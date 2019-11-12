رسول الأنام (شعر نبطي)

فاطمة الراشدي (أم ميسون)| سلطنة عمان
يا من طلعت بهالجـبل تتأمل الكـون العـظيم
يا من دخلت الغار متعبد بعيد عن الزحام
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وسمعت صوت من السما مرسول من ربٍ كريم
إقرأ يرددها الملك وتنتشر بين الانام
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ونزلت من عالي الجبل خايف كما موسى الكليم
لما اتاه الصوت مثلك ودهشه عطر الكلام
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زمــلوك ودثـروك فـي القــلب ربـكه ما مليـم
امر عظيم قد حدث ومن يلومك وهو ملام
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الان بكـه تنتظـر بـين العـرب من هــو زعيم
وتحدثت عنه الكتب ويكون مسك للختام
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وتـحدثـت عـنه الكتـب عن طـلعته انـه يـتيم
ونجمه طلع في مولده وتهللت بشرى الغمام
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فـي يومهـا جـدك أتـى الكعـبه طايركـالنسيم
يهتف محمد قد اتى ويلقنك حلو الكلام
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الراهب الي ف صـومعه الفذ والعقل السليم
ينتظر نور السما الي عنا له الاهتمام
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وهمس لابو طالب وقال هذا النبي المستقيم
آخذ من البطش الردي وعطيه حبٍ مستدام
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انتـه صفـي الله واهـداك مــن اســم الرحيم
ومرسلك بشرى وهدى وتكون رحمه للانام
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ياصاحب الحلم الذي اعطاك من اسمه الحليم
يامن حلمنا بشوفتك في جنة الله السلام
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ياصاحب العلم الذي اعطاك من اسمه العليم
بالعلم امة تربعت وتنصبت عالي الهمام
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اهــديتنـا وعلمتنـا وارشـدتنـا ديــنٍ قويـم
علمتنا اين الصحيح علمتنا اين الحرام
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الكل يهتـف بالدعـاء مـتشوق الخيـر النعيم
مآخذ على امر ونهي وبليلته صلى قيام