عبد الحميد الرجوي | اليمن

قِـفْ بيْ بـمـيـلادِ الحبيبِ ، فإنني

شـوقـاً إلى تلـكَ الـبِـقـاعِ شـغُـوفُ

//

قِفْ بيْ لأعـصِـرَ مِن عَناقيدِ المُنى

عـِنَـبَ الـتَـوَسُّـلِ ، فَالكؤوسُ حُـروفُ

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طـه .. وفي ذِكْـراهُ ضَـوءُ بَصيرتي

و جَـلاءُ هَـــمٍّ شَــأنُــهُ الـتَـسـويــفُ

//

طـه .. و تَرتَعِشُ القصيدةُ في يَدي

و على فَـمـي فَـوجٌ إلـيـهِ شَـفِـيـفُ

//

فَعَليهِ صَـلُّـوا بَـعْـدَ أنْ صَـلَّـى لَـهُ

ربّـي ، و في الـمَـلإِ السلامُ يَطُوفُ

(2)

ولد الكون كله في وليد

لا يُدانيهِ في الكواكبِ فَرقَد

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جُمِعَ الحُسنُ كُـلُّـهُ في مُحَيّاهُ

بنورٍ مِن الجَلالِ تَوَقّد

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خَصّهُ اللهُ في أَناجيلِ عيسى

أن يُسَمّى في العالمين بـ أحمد

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سَيدٌ لا يَكادُ في النفسِ حُبٌّ

غَيرُهُ ، فالهوى ــ إذا صَحَّ ــ وَحَّد

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إنهُ مُصحَفُ القلوبِ ، فَرَتّلْ

سُوَرَ الحُبِّ في الحَبيبِ لِتَسعَد

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و ابتَهِلْ بالصلاةِ في حُبِّ طه

و املأ الصرحَ بالسلامِ المُمَرَّد