سميرة الزغدودي | تونس

صَلاَتي على اسْمِكَ خيرُ الكلام

ففيها الشفاعةُ للمستهامْ

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محمّدُ في الروحِ تسطعُ نورا

وفي القلبِ شمسٌ وبدرُ التَّمام

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على الأرض جزتَ الصراطَ قويماً

فجازَ براقكَ حدَّ الغمامْ

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أيا سيّدَ الخلق يا مصطفاهم

وعند الالهِ رفيعَ المقام

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ويا هاشميَّ العُلا أنتَ فخر ٌ

حفيدَ الجدودِ الكبارِ الفخام

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إلى الله تدعو بقلب رؤوف

وأنت الرجاء لنبذ الخصام

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وقد كنت فيهم شفيعاً رحيما ً

وبينَ النبيين مسكُ الختام

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بغارِ حِراءَ اعتكفتَ سجوداً

لربّ العباد وما من طعامْ

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وجبريل أوحى إليكَ أن اقرأ ْ

فكنتَ رسولَ الهُدى للأنام

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لخيرِ العبادِ انبريتَ حليفاً

وللحقِّ وجِّهتَ نحو الأمَام

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بكَ اللهُ أسرى إلى العرش ليلاً

وعرّجت تطوي السما في نظام

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الى القدس أدّيْتَ فيها صلاةً

إماما على الأنبياء العظام

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هُديتَ الصراطَ القويمَ وسِرنا

على ِنهجِ دِينِ الهُدى في وئام

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إلى العالمين بُعثتَ شفاءً

وبرءاً لهمْ من بلاءِ السَّقام

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أنرتَ القلوبَ ضياءً وعلماً

فبدّدتَ بالنور جنح الظلام

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أسرتَ النُّفوسَ بفرقانِ ربي

فَرَقَّ القساة لشهد الكلامْ

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ومنهاجُك المستقيمُ صراطٌ

عليه مَشى كلُّ راعٍ هُمام

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لقد ذاعَ صيتُكَ في كلِّ حَدبٍ

وفرّقتَ بين الهُدى و الحَرام

//

هنودٌ وتركٌ وفرسٌ تآخوا

بنور الهدايةِ لاَ بالحُسَام

//

وخرّوا سُجوداً وقاموا دعاةً

لنشر ِالمحبةِ دونَ انتقام

//

وسارَت وفودٌ إلى الحَجِّ تَتْرَى

يؤدون نُسْكاً وفرضَ القِيام

//

سراجٌ منيرٌ سنيُّ السَّجَايا

مقيمُ الصلاةِ كثيرُ الصِّيام

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سماواتُ ربّي دنتْ في احتفاءٍ

لتكشفَ أسرارها في انتظام

//

وأمّا الفضاءُ فقد سحَّ جودا

فماشحَّ يوما بفضلِ الرّهام

//

رياضُك تزهو بأزهى ورودٍ

وقد تاقَ للعطر سِربُ الحَمام

//

تماهى بروضِكَ كلُّ فراشٍ

وعانقَ بحرَكَ قطرُ الغَمام

//

يناجيك قلبي صباحا مساء

صلاتي عليكَ مثيلُ الوِسَام

//

يوشِّح ذكراكَ ياقوتُ شِعرٍ

سناهُ كنُور الرُّؤى في المَنام

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محمّدُ يا سيدَ الخلقِ طُرّاً

ويا قدوةَ المؤمنينَ الكِرام

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لسانُكَ كم فاضَ دُرَّا ونَفعاً

وغيثاً هَمَى في الأمورِ الجِسام

//

نبيٌّ نقيٌّ نجيٌّ رضيٌّ

عليُّ الصَّفاتِ ونعم الإمام

سأبقى أناجيكَ ربي بقولي

عليهِ الصلاة وأزكى السلام