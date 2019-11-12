البحرية السلطانية العمانية تختتم مشاركتها في التمرين الدولي "IMX19"

مسقط - الرؤية

اختتمت البحرية السلطانية العمانية مشاركتها في فعاليات التمرين البحري الدولي لعام 2019 (IMX19)، وذلك بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية.

وعادت صباح أمس السفن والأطقم المشاركة في فعاليات التمرين إلى قاعدة سعيد بن سلطان البحرية معلنة بذلك انتهاء فعاليات التمرين. وتأتي مشاركة البحرية السلطانية العمانية في فعاليات التمرين البحري في إطار الخطط التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية السلطانية العمانية، في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العمانية ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى والمهام الوطنية المنوطة بها، والعمل في تنفيذ تمارين مشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات البحرية والعملياتية.