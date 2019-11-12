الثلاثاء, 12 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

البحرية السلطانية العمانية تختتم مشاركتها في التمرين الدولي "IMX19"

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

البحرية السلطانية العمانية تختتم مشاركتها في التمرين الدولي "IMX19"

 

مسقط - الرؤية

اختتمت البحرية السلطانية العمانية مشاركتها في فعاليات التمرين البحري الدولي لعام 2019 (IMX19)، وذلك بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية.

وعادت صباح أمس السفن والأطقم المشاركة في فعاليات التمرين إلى قاعدة سعيد بن سلطان البحرية معلنة بذلك انتهاء فعاليات التمرين. وتأتي مشاركة البحرية السلطانية العمانية في فعاليات التمرين البحري في إطار الخطط التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية السلطانية العمانية، في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العمانية ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى والمهام الوطنية المنوطة بها، والعمل في تنفيذ تمارين مشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات البحرية والعملياتية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 مارس 2015

البحرية السلطانية العمانية تختتم مشاركتها في التمرين البحري المشترك بدولة الإمارات

المزيد

14 مايو 2015

البحرية السلطانية العمانية تختتم التمرين المشترك "خنجر حاد"

المزيد

14 فبراير 2019

البحرية السلطانية العمانية تختتم التمرين البحري المشترك "خنجر حاد"

المزيد

18 أبريل 2019

تنفيذ التمرين السنوي البحري بين البحرية السلطانية العمانية والقوات البحرية الإيرانية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالصور والفيديو: جلالة السلطان يستقبل الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

«البلديات» توقع اتفاقية لإنشاء السوق المركزي للمواشي والمسلخ بالسويق

المحليات - أخبار

وزارة الصحة تدشن المسح الوطني لنواقل الأمراض في محافظة ظفار

المحليات - أخبار

قانون "مزاولة الطب" يحدد ضوابط إجراء "التحويل الجنسي"

المحليات - أخبار

"البحث العلمي" يكرم أصحاب المشاريع الفائزة بـ"جائزة الغرفة للابتكار 2019"

الاقتصاد - محلي

بالصور .. وفاة 6 عمال حاصرتهم مياه الأمطار بمسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

إعلان أسفل الأكثر قراءة