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"صنع في عُمان"

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 08:24 ص بتوقيت مسقط

"صنع في عُمان"

تتوالى الجهود الحثيثة من أجل الارتقاء بجودة المنتج العماني وتعزيز تنافسيته المحلية والخارجية، وفي هذا الإطار دشنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، معرض "صنع في عمان" بمشاركة 40 شركة ومصنعا وعدد من الجهات الحكومية، في مدينة صور الصناعية.

والترويج للمنتجات العمانية متواصل في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز نمو قطاع التصنيع بشكل عام، وجذب المزيد من الاستثمارات ومن ثم توفير العديد من فرص العمل للكوادر الوطنية. والمعرض الذي أقيم في صور أمس يعد الأول من نوعه من حيث عدد الشركات والمصانع المشاركة فيه، والمستثمرة في مدينة صور الصناعية وتنوع المنتجات والقطاعات، من أجل تحقيق أهداف الحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية.

إن إقامة مثل هذه المعارض تسهم في افتتاح المزيد من المنافذ التسويقية للمنتج العماني، وتحفز المستهلكين على الإقبال على هذا المنتج الذي يحمل شعار "صنع في عُمان"، ويتميز بجودة عالية وأسعار في متناول اليد.

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