اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الثالث

مسقط – الرؤية

عقدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة الرابعة برئاسة المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة. واستعراض الاجتماع التحضيرات الجارية للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، ومقترح خطة التوعية والتثقيف بحقوق الطفل التي تعتزم اللجنة تنفيذها خلال الفترة القادمة، وردود اللجنة على التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في السلطنة. وناقش الاجتماع المُقترحات الواردة من اللجان الفرعية الخاصة باللجنة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.