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107 أطباء و88 ممرضًا يؤدون القسم الطبي والتمريضي بالجامعة

الإثنين 11 نوفمبر 2019 07:30 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

أدى خريجو كليتي الطب والتمريض بجامعة السلطان قابوس القسم الطبي والتمريضي، وقد بلغ عدد الخريجين من كلية الطب والعلوم الصحية الذين قاموا بأداء القسم الطبي 107 أطباء وطبيبات، فيما بلغ عدد الخريجين من كلية التمريض والذين قاموا بأداء القسم التمريضي 88 ممرضًا وممرضة.

رعى حفل أداء القسم معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون، وزير الخدمة المدنية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس من الكليتين في الجامعة. وفي بداية حفل أداء القسم رحب الدكتور عمر بن محمد الرواجفة عميد كلية التمريض بالخريجين والخريجات من كلية الطب والعلوم الصحية وكلية التمريض.

 وقال الرواجفة في كلمة ألقاها: «عليكم بالإخلاص والإتقان في العمل، العمل الجماعي وروح الفريق، إنسانية المهنة، والتجديد والتطوير».

وفي ختام حديثه قال الدكتور عمر: «إن هذا القسم لهو عهد بينكم وبين الله عز وجل، تلتزمون فيه بصون حياة الإنسان وأنتم أهل للوفاء، فتذكروا دائمًا قول الله عز وجل في وصف المؤمنين "والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون».

ثم ألقت خريجة كلية الطب ميرة الهنائية كلمة نيابة عن زملائها الخريجين والخريجات قالت فيها «في عالمنا الحالي، فإنَّ المثابرة المستمرة في طلب العلم تكتسب مكانة خاصة، فالمعارف تتطور بوتيرة متسارعةٍ، مما يجعله لزاماً علينا أن نبقى طلبة للعلم طوال حياتنا، نطلع على المستجدات ونطبق المفيد منها في ممارساتنا من أجل منفعة الناس».

بعد ذلك ألقت الخريجة عبير الحوسني كلمة الممرضين الخريجين نيابة عن زملائها وزميلاتها وقالت: «هذه هي اللحظة التي طالما انتظرناها وحلمنا بها وزرعنا أفكارنا وردا لها.. فقد قطعنا مشوار كل هذه السنين بعزم واجتهاد وخطى ثابتة، فابتدأنا الرحلة الدراسية بطموح وانتهينا بفضل من الله وتوفيقه بنجاح.. وها نحن اليوم نختم مشوار الألف ميل، ونجتمع اليوم لنكلل هذه الرحلة الدراسية بأداء القسم التمريضي، قسم الولاء للمهنة».

 

 

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