40 شركة ومصنعا تروّج للمنتجات الوطنية في معرض "صنع في عمان" بمدينة صور الصناعية

صور- الرؤية

افتتحت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن، ممثلة في مدينة صور الصناعية أمس معرض "صنع في عمان" بمشاركة 40 شركة ومصنعا وعدد من الجهات الحكومية، تحت رعاية معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي، رئيس مجلس المناقصات، الذي قال إنّ المعرض يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها "مدائن" ممثلة في الحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية بهدف رفع مستوى الجودة في المنتجات المحلية، وتوسع المشاريع في المدن الصناعية وتوفير مزيد من فرص العمل للكوادر العمانية.

وقال المهندس عبدالقادر بن سالم البلوشي مدير عام مدينة صور الصناعية إنّ المعرض يعد الأول من نوعه من حيث عدد الشركات والمصانع المشاركة فيه، والمستثمرة في مدينة صور الصناعية وتنوع المنتجات والقطاعات، ويأتي تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، ويهدف إلى تجميع أكبر عدد من منتجات الشركات والمصانع العمانية تحت سقف واحد بغرض التسويق لها وتعريف المستهلكين بها، وتحقيق أهداف الحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية.

ويشارك في المعرض، الذي يستمر ليومين الكثير من المصانع للتعريف بمنتجاتها العمانية المختلفة، ومنها منتجات الغازات والبتروكيماويات، المنتجات السمكية وتنقية وتعبئة مياه الشرب، والمنتجات الإسمنتية والسيراميك والرخام، منتجات صناعات القوارب والفايبرجلاس والأثاث الخشبي وغيرها، إضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل صندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة).

وأضاف البلوشي أنّ مدينة صور الصناعية تضم أكثر من 138 مشروعا في قطاعات ومجالات متنوعة ويعمل بها 2,931 عاملاً بنسبة تعمين تصل إلى 50 %، وبحجم استثمارات يصل إلى 2,035,485,543 ريال عماني بنسبة نمو بلغت 0.18%، وتبذل حاليا مدينة صور الصناعية مساعي حثيثة لتوفير كافة المقومات اللازمة لجذب المستثمرين من خلال استكمال إنشاء البنية الأساسية وتوفير كافة الخدمات الضرورية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل للمواطنين خلال المرحلة القادمة.

وقال حمود بن عبدالله البلوشي مدير دائرة المنتج العماني في "مدائن" إن المعرض يأتي ضمن اتفاقية التعاون القائمة بين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن والمراكز التجارية في السلطنة لتسويق منتجات الشركات والمصانع العمانية، وذلك إيمانا من "مدائن" بأهمية إشراك الحملة الوطنية للترويج عن المنتجات العمانية (صنع في عمان) في مختلف الفعاليات والمناسبات الوطنية داخل السلطنة، وتعزيزا لأهداف الحملة والمتمثلة في جعل الأفراد العمانيين يفخرون بمنتجاتهم الوطنية وبث الوعي بأهمية شراء تلك المنتجات لدعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستهلكين من المواطنين والمقيمين على شراء السلع المنتجة محليًّا، وتعريف المواطنين والمقيمين بجودة المنتجات العمانية العالية وقدرتها على المنافسة محليًّا وخارجيًّا من خلال تشجيع المستهلكين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات على شراء السلع والخدمات المنتجة محليا.

وأكد عدد من مسؤولي التسويق في الشركات والمصانع المشاركة في معرض "صنع في عمان" الذي تقام فعالياته في القاعة الرئيسية لبوابة صور (سيتي ووك) أهمية تواجد المنتجات العمانية في مثل هذه المناشط، حيث تجعل صنّاع القرار والإدارات العليا في المصانع العمانية أكثر وعيا بتوجهات المستهلكين على اختلاف شرائحهم، وذلك عبر الاستماع إلى آرائهم في الجوانب التسويقية والتطويرية، والتي يتم بناء عليها القيام بخطط حالية ومستقبلية تساعد في رفع كفاءة العمل في المصانع وتحقيق مزيد من الأرباح لها.