الصقلاوي والربيعي يتجلّيان في حب عمان بحلقة خاصة من "حصّنْ عقلك"

مسقط- الرؤية

"هذي عُمان" عنوان الحلقة الخاصة من المبادرة المجتمعية " حصٍّنْ عقلك" للمخرج السوري سعيد عامر، بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين، واشترك فيها المكرم الشاعر سعيد الصقلاوي والشاعر عبدالرزاق الربيعي.

والعمل من إنتاج: سماء للإنتاج الفني، وتصوير: فيصل الجريدي، وجرى تسجيل الصوت في استوديو عمّار إبراهيم في مؤسسة "أوال" للانتاج الفني، فيما تمّ التصوير في عدة مناطق سياحية في مسقط، من بينها: ميناء مطرح، وقلعة الجلالي والميراني، ومسقط القديمة وحديقة الريام، والسيب، ومواقع سياحية، وأثرية لتعطي معادلا صوريّا لهذه المفردات، تغنّى خلالها الشاعران بحب عُمان الجمال، والحضارة، والتاريخ العريق، والحاضر المشرق. وتبدأ الحلقة بقول الصقلاوي:

هذي عمان نحبها وتحبنا

تاريخنا أهلي وأهلك

فيها الجمال مودة وسماحة

ونعيمها ظلّي وظلّك

والخير فيها رحمة تهدى

وطيب طيوبها نبلي ونبلك

فيها مرابع عزّنا

فيها مباهج فخرنا

كلّي وكلّك"

و بعد فاصل موسيقي، وشلال من الصور الجميلة لمواقع سياحية، يعقّب الربيعي قائلا:

هذي عُمان حديقة غنّاءُ

تلهو النسائم في ظلال غصونها

وترفرفُ الأشذاءُ

ينساب في أفلاجها

عسل الغيوم

وتمرح الأضواءُ

فتعانق الأفلاكَ

في آفاقها العلياء

الورد ورّد

في سواقي عشقها

وتسامت الأشياءُ

ويتواصل الحوار الشعري، وتتجلّى المعاني، والمفردات التي تعكس الوجه الجديد المضيء لعمان تحت قيادة حصرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-:

هذي عمان قلعةٌ

بالعزم شيّد مجدها قابوسُ

فتوهّجت وسط الظلام شموس

أبناؤها أبراجها

وحصونها

وسياجها

طابوا

وطابت في البلاد نفوس

يشار إلى أن "حصن عقلك" مبادرة تسعى إلى توجيه رسائل إيجابيّة للمجتمع، تناقش العديد من الظواهر في المجتمع، من خلال مقاطع درامية، يشارك في تقديمها نجوم، وفنانون شباب، ومن النجوم الذين استقطبتهم المبادرة: طالب البلوشي، وأمينة عبدالرسول، وعبدالحكيم الصالحي، ويوسف البلوشي، وعلي العامري، وخالد الحديدي، وعبد العزيز السليمي ودرويش المبسلي، وبلقيس البلوشي، وسعيد الشكيلي، وآخرين، وفي حلقاته الأخيرة استضاف عددا من الشخصيات الثقافية لتتحدّث عن محور الحلقة وهذه الشخصيات هي: د. زكريا المحرمي، ود. صالح الفهدي، ود. عبدالناصر الصائغ، وسها الرقيشية، وخالد الزدجالي، ود. خليفة الهنائي.