صدق أو لا تصدق.. ذئب وذئبة يهربان سويًا من حديقة حيوان

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أكد مسؤولون في إحدى حدائق الحيوان بالهند أن ذئبا هرب عبر سقف قفصه، لكن تم الإمساك به لاحقاً في غابة قريبة.

وصرح منتزه ماهيندرا شودري لعلوم الحيوانات أن اثنين من الذئاب (ذكر وأنثى) قد حطموا السقف المصنوع من الأسلاك في قفصهما وهربا.

وعادت الأنثى مرة أخرى من تلقاء نفسها للقفص، أما الذكر ففر هربا خارج حديقة الحيوانات.

وقال إم سودهاغار المدير الميداني لحديقة الحيوان لصحيفة تايمز أوف إنديا: "يمكن للذئاب القفز على ارتفاع يصل إلى 10 أقدام، وكان سقف القفص على ارتفاع حوالي 7 أقدام. لقد حطمت الحيوانات نقطة الضعف في الشبكة لتتمكن من الهرب".

وأرسلت حديقة الحيوان فريق الاستجابة السريعة الخاص بها، وتم العثور على الذئب وتهدئته صباح اليوم التالي من هروبه في منطقة قريبة.

وقال سودهاغار إن الذئب لم يصب بأذى، لكنه سيبقى تحت الملاحظة البيطرية قبل العودة إلى القفص. وأضاف أنه سيتم تعزيز نقاط الضعف في شبكة الأسلاك لمنع هروب الحيوانات مستقبلا.