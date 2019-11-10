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وكالة الأنباء العُمانية تختتم مشاركتها في مؤتمر منظمة وكالات الأنباء لآسيا والباسيفك

الأحد 10 نوفمبر 2019 09:01 م بتوقيت مسقط

وكالة الأنباء العُمانية تختتم مشاركتها في مؤتمر منظمة وكالات الأنباء لآسيا والباسيفك

سول – العمانية

 

 شاركت وكالة الأنباء العُمانية في الدورة الـ ١٧ لمؤتمر منظمة وكالات الأنباء لآسيا والباسيفك.. /اوانا/  (منظمة التعاون والتبادل بين وكالات الأنباء في آسيا والباسيفك)، والتي عقدت في العاصمة الكورية سول.

ومثل وكالة الأنباء العُمانية في المؤتمر الدكتور محمد بن مبارك العريمي المدير العام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العُمانية، وشارك في المؤتمر الذي نظمته وكالة يونهاب الكورية للأنباء بكوريا الجنوبية ٤٣ وكالة للأنباء مثلت ٢٥ دولة من منطقة آسيا والباسيفك.

ويهدف المؤتمر خلال أيام انعقاده إلى توسيع نظام التبادل والتعاون الأخباري بين وكالات الأنباء في هذه المنظمة وإقامة حلقات عمل حول التحديات التي تواجه الصحافة والإعلام في المجموع وتغييرات ظروف وسائل الإعلام في عهد تقنية الاتصالات للجيل الخامس والثقة في الصحافة والإعلام ومسؤولياتها وموقع المنظمة، بالإضافة إلى بحث ومناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بمجلس الإدارة والأمانة العامة.

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