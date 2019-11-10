"التجارة والصناعة": تطبيق القيمة المحلية المضافة يسهم في تنمية القطاع الصناعي

مسقط - الرؤية

أكّدت وزارة التجارة والصناعة أهميّة القيمة المحلية المضافة كأحد أهم أدوات تطبيق رؤية السلطنة 2040 في التنويع الاقتصادي والاستراتيجية الصناعية 2040. ويهدف تطبيقها إلى تنمية قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات الفرعية المنبثقة منه، من خلال زيادة فرص التصنيع المحلي وتعزيز القوة الشرائية للمنتج الوطني والخدمات المرتبطة به ورفع كفاءة الكوادر الوطنية واستغلال الكفاءات العمانية وإيجاد فرص عمل للمواطنين.

وقالت زهرة بنت عـلي السيابية مديرة دائرة التنمية الصناعية بوزارة التجـارة والصناعة إنّ القيمة المحلية المضافة تمثل مجمل الإنفاق الذي يتم الاحتفاظ به داخل الدولة، ويعود نفعه على تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، وقد ارتأت الوزارة تبني هذا المفهوم في قطاع الصناعات التحويلية بهدف توسعة قاعدة التصنيع بالسلطنة وزيادة التنافسية بين المنشآت الصناعية، وذلك لتحسين جودة المنتجات المحلية وتدريب وتأهيل الكوادر العمانية حيث تؤكّد الوزارة من خلال هذا المفهوم أهمية رفع المسؤولية الوطنية ونشر الوعي في تطبيق مفهوم القيمة المحلية المضافة في جميع القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي وتطويرها.

وأوضحت مديرة دائرة التنمية الصناعية أنّ الوزارة نظمت العديد من حلقات العمل والندوات لتعزيز الوعي بالقيمة المحلية المضافة، كما تدعم المنشآت الصناعية المطبقة لهذا المفهوم من حيث طلبات الأيدي العاملة ومنحها الأفضلية في المناقصات وتسهيل حصولها على أعمال وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما وضعت الوزارة معايير خاصة بالقيمة المحلية المضافة في تقييم جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية مثل تعزيز مكانة المنتج الوطني وزيادة استغلال الكفاءات العمانية داخل المؤسسات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها بعض المناقصات والعقود. وقد شكلت الوزارة لجنة إشرافية لتطبيق القيمة المحلية المضافة على قطاع الصناعات التحويلية بموجب القرار الوزاري رقم 237/2018 برئاسة سعادة المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية أصحاب السعادة وكلاء وزارة الصحة ووزارة السياحة ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) ومدير عام العقود والمشتريات بوزارة الدفاع والمدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المحلية المضافة بشركة تنمية نفط عمان.