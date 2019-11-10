"تنمية نفط عُمان" تشارك في "أديبك 2019" بأكثر من 40 ورقة بحثية

مسقط - الرؤية

تشارك "تنمية نفط عمان" في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك) لهذا العام باستعراض أكثر من 40 ورقة بحثية تقنية، وهو العدد الأكبر من الأوراق البحثية التي تقدمها جهة واحدة. وتغطي الأوراق البحثية مجموعة كبيرة من المواضيع التي تشمل مجالات الاستكشاف والصحة والسلامة والتقنية الجديدة.

وينعقد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2019، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 2000 شركة من 67 دولة، ويُعد الحدث الأهم في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم.

وسيكون لشركة تنمية نفط عُمان جناح مخصص في المعرض الذي سيستمر لمدة 4 أيام (في صالة رقم 4، جناح رقم 4430) حيث سيستقبل ممثلو الشركة الزوار الراغبين في معرفة المزيد عن الشركة، وستُتاح لهم فرصة حضور جلسة استعراض أوراق الشركة التي سيلقيها متخصصون من الشركة؛ والتي ستتناول مواضيع مختلفة مثل منهجية لِيين (Lean) للتحسين المستمر، والقيمة المحلية المضافة، وتسجيل المُورِّدين.

وقد تم الإعلان عن مبادرتين تابعتيْن لشركة تنمية نفط عُمان من المشاريع النهائية المرشحة لحصد جوائز هذا الحدث، حيث تنافست أكثر من 50 دولة للفوز بهذه الجوائز عبر تقديم أكثر من 600 مشروع مقترح. والمبادرتين المرشحتينْ لنيل الجوائز هما برنامج التنوع والاندماج بالشركة؛ وهو مرشح للفوز في فئة "أفضل شركة لديها برنامج للتنوع والاندماج في قطاع النفط والغاز هذا العام"، وبرنامج التحوّل الرقمي لإدارة الآبار والمكامن والمرافق من خلال منصة نبراس وذلك للفوز بجائزة "أفضل مشروع للتحول الرقمي هذا العام". وسيجري الإعلان عن المشاريع الفائزة اليوم، في حفل عشاء يقام في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات بأبوظبي، في الليلة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول.