افتتاح مطعم "HUQQA" في "مرسى بلازا" بـ"الموج مسقط"

مسقط - الرؤية

افتتح صاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد مطعم (HuQQa) أحد أبرز المطاعم والصالات التركية الرائدة، وذلك في المرسى بلازا بالموج مارينا في مشروع الموج مسقط. وتم تنفيذ العد التنازلي للافتتاح بالألعاب النارية، إلى جانب رقصة الدراويش، وأداء غنائي أدته فرقة مجنون، وهي فرقة تركية مكونة من 5 أعضاء. ويشتهر المطعم التركي الحالي بقائمته المعاصرة وأجوائه الحالمة التي تقدم لحظات لا تنسى من خلال الأطباق المتنوعة؛ والمأكولات العالمية والنكهات المميزة المستوحاة من الثقافة التركية الغنية.

وبعد الافتتاح المبدئي الذي تم في مايو الماضي، كان مطعم (HuQQa) قد أثبت مكانته كواحد من أكثر الأماكن الراقية في مسقط، ووفر خيارا إضافيا لنمط الحياة، مما جعله وجهة مثالية لمحبي الطعام.

وهوكا، مطعم تركي الأصل، بدأ رحلته من البوسفور حيث كان المقر الرئيسي. وكدليل على قصة نجاح المطعم، فإن (HuQQa) قد توسع إلى ما وراء الحدود التركية، وقد وصلت علامته التجارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، والآن في مسقط.