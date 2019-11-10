50 فائزا بـ 25 ألف ريال عُماني بجوائز بنك مسقط في السحب المخصص لولاء الزبائن

مسقط - الرؤية

يواصل برنامج "المزيونة" للادخار من بنك مسقط تحقيق نجاحات بارزة كأقوى وأفضل برنامج يُسهم في تعزيز مفهوم التوفير والادخار في السلطنة. وشهد العام الجاري استحداث جوائز خاصة لولاء الزبائن ضمن جوائز برنامج المزيونة، حيث يهدف البنك إلى تقديم الشكر والتقدير لزبائنه من خلال جوائز نقدية جذابة، ولتعزيز نجاحات البرنامج أجرى بنك مسقط مؤخرًا سحب ولاء الزبائن في فرع بنك مسقط بولاية صحار بحضور عدد من مسؤولي البنك وزبائنه، وتم السحب على 50 جائزة قيمة كل منها 500 ريال موزعة على زبائن البنك في مختلف ولايات السلطنة.

وقالت رضية بنت حسن بن علي اللواتية، مدير إقليمي أول لفروع بنك مسقط: تم استحداث 3 سحوبات لولاء الزبائن هذا العام وسيحصل 50 زبونًا على 500 ريال عماني في كل سحب، مضيفة أنَّ سحوبات ولاء الزبائن تأتي تعبيرا عن تقدير ولاء الزبائن وتعزيز مفهوم الادخار بين أفراد المجتمع، حيث يجري توزيع هذه الجوائز للزبائن الذين لديهم حساب في بنك مسقط لمدة لا تقل عن 10 سنوات ويكون لديهم ما لا يقل عن 100 ريال عماني في حسابهم البنكي، داعية كافة زبائن البنك إلى الالتزام بثقافة الادخار حيث إنِّه كلما زاد الرصيد في الحساب كلما ازدادت فرص الفوز بالجوائز القيمة. وستشهد الفترة المقبلة إجراء العديد من السحوبات المثيرة، من بينها سحوبات الأعياد وغيرها من السحوبات ضمن برنامج "المزيونة" للتوفير.

وقد دشن بنك مسقط مطلع العام الجاري برنامج "المزيونة" للادخار لعام 2019 بتخصيص جوائز مالية تصل إلى 10 ملايين ريال عماني لتشكل أكبر مجموع جوائز مالية تقدمها مؤسسة مالية بالسلطنة، بهدف تشجيع الجمهور على الادخار والتوفير.

ويأتي البرنامج هذا العام بحلة جديدة، حيث تم استحداث عدد من الجوائز المالية الجديدة في البرنامج مثل ولاء الزبائن وتحويل الراتب وشبابي، كما تم تخصيص جوائز كبرى في منتصف العام تساوي قيمة جوائز نهاية العام مع الإبقاء على بعض الجوائز المثيرة والمخصصة لفئات المجتمع بحيث يجري توزيع الجوائز على زبائن البنك في كافة محافظات السلطنة، إذ تمَّ استحداث جوائز مالية للاحتفاء بيوم الشباب ضمن حساب "شبابي"، وسيفوز 50 زبونًا، ويحصل كل فائز على جائزة مالية قيمتها 500 ريال عماني، وكمكافأة للزبائن وتقديراً لولائهم وثقتهم ببنك مسقط تم تخصيص 3 سحوبات في العام مخصصة لكل زبون لديه حساب في البنك لأكثر من 10 سنوات وفي حسابه 100 ريال فما فوق للفوز بجائزة قيمتها 500 ريال عماني لعدد 50 زبون لكل سحب. وتم تخصيص 49 جائزة بمناسبة العيد الوطني المجيد كل جائزة قيمتها 3000 ريال والحد الأدنى 1000 ريال في الحساب.