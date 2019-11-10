انتخاب نائبي رئيس مجلس الدولة وأعضاء المكتب.. الخميس

◄ الأمين العام: الاهتمام السامي بمسيرة الشورى أثمر عن تطور أداء دولة المؤسسات والقانون

مسقط- العمانية

بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- يستهل مجلس الدولة فترته السابعة (2019 -2023) بعقد أولى جلساته لدور انعقاده السنوي الأول يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019م.

ورفع سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- على ما يوليه جلالته من اهتمام بمسيرة الشورى في السلطنة أثمر عن تطور أداء مؤسسة الشورى في إطار دولة المؤسسات والقانون التي عمل جلالته على إرساء أركانها منذ بداية عهد النهضة المباركة وعلى مدى نحو نصف قرن.

كما رفع سعادته التهاني والتبريكات لجلالة السلطان المعظم- أيده الله- بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد سائلا الله أن يعيد عليه هذه المناسبة وجلالته يرفل في ثوب الصحة والعافية، وعلى عمان وشعبها الأبي بالمزيد من التقدم والازدهار.

وقال سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة: إن الجلسة التي تعقد بعد صدور المرسوم السلطاني رقم (٧٧/٢٠١٩) بتعيين المكرمين أعضاء مجلس الدولة، تتضمن عددا من الإجراءات في مقدمتها أداء القسم للمكرمين الأعضاء، وانتخاب نائبي الرئيس، إضافة إلى انتخاب أربعة أعضاء لمكتب المجلس.

وأكد سعادته أن أعضاء المجلس للفترة السابعة وعددهم 85 عضوا، سيؤدون خلال الجلسة القسم القانوني وفقا لما تنص عليه المادة (58) مكررا (20) من النظام الأساسي للدولة مشيرا الى أن المجلس سينتخب في الجلسة الأولى، نائبي رئيس المجلس من بين المكرمين الأعضاء الراغبين في الترشح للمنصبين وفقا للمادة (58) مكررا (4) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن:" ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته في أول جلسة له نائبين للرئيس، وإذا خلا مكان أي منهما ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس".

وأوضح سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة أنه سيتم خلال الجلسة كذلك، انتخاب أربعة أعضاء لمكتب المجلس، الذي يتشكل برئاسة رئيس المجلس ونائبيه وعضوية الأربعة الأعضاء المنتخبين.

وبيّن سعادته أن آلية الترشح لعضوية اللجان الدائمة تتضمن الإعلان خلال الجلسة عن فتح باب الترشح لعضوية اللجان، وينسق مكتب المجلس قوائم أعضاء اللجان من بين المترشحين مراعيا الرغبة والتخصص والخبرة في مجال نشاط كل لجنة.

وأفاد سعادة الدكتور الأمين العام للمجلس باكتمال الترتيبات لانعقاد الجلسة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة لمجلس الدولة أنهت كافة استعداداتها لانعقاد الجلسة الإجرائية الأولى، وسخرت جميع الإمكانات لإنجاحها، لافتا إلى أن الجلسة ستكون علنية وستبث عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد سعادته أن المجلس سيسعى لمواصلة دوره في العمل الوطني وفق صلاحياته واختصاصاته، مسترشدا بالتوجيهات الكريمة لجلالة السلطان المعظم، مهنئا المكرمين الأعضاء بالثقة السامية ومتمنيا لهم التوفيق والسداد.