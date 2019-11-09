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"أخدود المنخفض": صاعقة تصيب 3 مواطنين.. واحتجاز مواطنين بوادي القليعة

السبت 09 نوفمبر 2019 09:53 م بتوقيت مسقط

"أخدود المنخفض": صاعقة تصيب 3 مواطنين.. واحتجاز مواطنين بوادي القليعة

مسقط- الرؤية

قالت شرطة عمان السلطانية إن عائلة احتُجزت بوادي القليعة في ولاية الخابورة، فيما نجحت جهود المواطنين في إخراجهم وهم بصحة تامة.

وأوضحت الشرطة في تغريدة لها على موقع تويتر أن المجازفة بعبور الأودية يعرض سلامة الأفراد والأخرين للخطر، داعية الجميع إلى أن يكونوا عوناً للحفاظ على أنفسهم.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة إصابة ثلاثة مواطنين بصاعقة برق في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، وأن حالة أحدهم بليغة، وقد نقلوا على إثرها إلى مستشفى صحار.

وتنصح شرطة عمان السلطانية الجميع إلى عدم الخروج خلال تأثيرات المنخفض نظراً للصواعق المصاحبة وحفاظاً على سلامة الجميع.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أصدرت تنبيها حول غزارة الأمطار على محافظة شمال الباطنة خلال الساعات القليلة المقبلة. ووفقا لما تشير إليه تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة،وقالت المديرية إنه نظرا لغزارة الأمطار الرعدية والمحتمل هطولها على محافظة شمال الباطنة خلال الساعات المقبلة والتي ستكون مصحوبة برياح نشطة، وتساقط لحبات البرد مع نزول لبعض الأوديةو وانخفاض الرؤية الأفقية، ويصاحبها ارتفاعا في موج البحر، تهيب الهيئة العامة للطيران المدني بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

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