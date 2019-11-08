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151 ألف زائر لمهرجان عُمان للعلوم.. ومسابقات "البدون طيار" تجذب الطلاب

الجمعة 08 نوفمبر 2019 10:52 م بتوقيت مسقط

مهرجان-عُمان-للعلوم-يختتم-فعالياته-بإجم
مهرجان-عُمان-للعلوم-يختتم-فعالياته-بإجمالي
مهرجان-عُمان-للعلوم-يختتم-فعالياته-بإجمالي-عدد-زوا

مسقط- العمانية

بلغ إجمالي عدد زوار مهرجان عُمان للعلوم 2019 في أيامه الخمس حوالي 151275 زائرًا تجولوا في أكثر من 300 فعالية تضمنت مسابقات رائدة في البرمجة والروبوت ومسابقات الهاكاثون ومسابقات الطائرات بدون طيار (الدرون) وعروض علمية على مسرح المهرجان، إضافة إلى السينما العلمية إلى جانب 20 ركنًا من الأركان التفاعلية المعنية بمختلف مجالات العلوم.

واختتم المهرجان فعالياته يوم الجمعة بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض الذي حمل في نسخته الثانية شعار "الثورة الصناعية الرابعة.. تقنيات بلاحدود"، بمشاركة واسعة بلغت أكثر من 1200 مشاركًا يمثلون 60 مؤسسة من القطاعات الحكومية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص.

وشارك في المهرجان أكثر من 200 متطوعًا خلال أيام المهرجان الخمس، إضافة إلى مشاركات واسعة من منظمات عالمية كالوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO ومؤسسة Rolls-Royce.

وتضمن مهرجان عُمان للعلوم في يومه الأخير العديد من الفعاليات والعروض العلمية الترفيهية وعدد من المسرحيات المدرسية الثقافية وعدد واسع من المسابقات العلمية التي تستهدف طلبة المدارس والكليات والجامعات.

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