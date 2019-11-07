فنون شعبيّة مكسيكيّة بدار الأوبرا السلطانيّة

مسقط – الرؤية

تستضيف دار الأوبرا السلطانيّة مسقط بدار الفنون الموسيقيّة في موسمها الجديد (2019-2020) في 10 نوفمبر الجاري واحدة من أعرق الفرق الشعبية الموسيقية في العالم، وهي فرقة ينيوتشتيتلان من بويبلا المكسيكية، رابع أكبر مدينة في المكسيك في إطار احتفاء الدار بالتراث الموسيقي العالمي، وتعريف جمهورها به.

وقد سمّيت هذه الفرقة بهذا الاسم تيمّنا بمدينة تينيوتشتيتلان عاصمة إمبراطورية الأزتك التي ازدهرت إبان الاستعمار الإسباني في بداية القرن السادس عشر الميلادي، وقد استلهمت عروضها من روح التراث

المكسيكي، فنالت اعجاب الجمهور الذي صفّق لها طويلا في مسارح العالم، فقد قدمت عروضها في كبريات القاعات العالمية.



وشاركت الفرقة في مهرجانات كبيرة نالت عنها جوائز جعلتها في مقدمة الفرق الشعبية المكسيكية بالتراث الموسيقي المكسيكي الرفيع الذي تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل، وتزداد تلك العروض جمالا، وإمتاعا

للجمهور عندما يرتدي المؤدّون الأزياء التقليدية ذات الألوان الزاهية والتصاميم الساحرة، خلال أدائهم العروض التقليدية التي اشتهرت بها المكسيك، ونال اعجاب العالم.

ويتضمّن هذا العرض العديد من الفقرات الموسيقيّة والغنائية، والاستعراضيّة متنوّعة يقدّمها ثمانية عشر مؤديا، وعشرة موسيقيين يبثون في القاعة الرئيسية بالدار البهجة، والمتعة، والطاقة، كما يتميّز بغناء فنانين معروفين على مستوى دولي مثل: أنجيليكا تيبال غزمان، وكارلوس إنكارناسيون لارا، ويكتمل جمال هذا العرض برقصات فريق من المصمّمين يقودهم روزاريو سومبريرو راميريز.



وسيستمتع جمهور دار الأوبرا السلطانيّة مسقط بالعرض يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر الساعة 7:00 مساءً.