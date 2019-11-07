مقتل 37 شخصًا في هجوم ببوركينا فاسو

الفرنسية – بوركينا فاسو

لقي 37 شخصًا على الأقل حتفهم جراء هجوم وقع على بُعد 40 كلم من منجم »بونجو«، التابع لشركة

(سيمافو) الكندية لتعدين الذهب استهدف قافلة كانت تنقل عمال تابعين لها .

وأوضح الكولونيل سايدو سانو حاكم المنطقة الشرقية في بوركينا فاسو أن الهجوم الذي وقع صباحًا شنه مسلحون لم تعرف هوياتهم وأن 60 شخصًا على الأقل أصيبوا في الحادث .

من جانبها أفادت الشركة أن الهجوم استهدف موكبًا مكونًا من خمس حافلات تقل عمالًا ومتعهدين وموردين على ارتباط بشركة التعدين وكان يتنقل بمرافقة عسكريين.

وذكرت دائرة الشؤون الدولية الكندية في بيان لها أنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن وجود أي مواطن كندي بين الضحايا وقدمت تعازيها لعائلات الضحايا.

يذكر أن بوركينا فاسو تشهد منذ خمس سنوات أعمال عنف تُنسب إلى حركات جهادية بعضها على ارتباط بتنظيم «القاعدة » وبعضها الآخر لتنظيم «داعش».