حقيقة توظيف أطباء وممرضين من الهند بشرطة عمان السلطانية

مسقط - الرؤية

قالت شرطة عمان السلطانية، إنها تابعت ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن نشر إعلان يستهدف توظيف أطباء وممرضين من جمهورية الهند، وتوضح أن ما تم تداوله غير صحيح وتؤكد بأنها تولي اهتمامها بتوظيف وتدريب الكوادر العمانية.