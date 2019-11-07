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حقيقة توظيف أطباء وممرضين من الهند بشرطة عمان السلطانية

الخميس 07 نوفمبر 2019 12:28 م بتوقيت مسقط

حقيقة توظيف أطباء وممرضين من الهند بشرطة عمان السلطانية

مسقط - الرؤية

قالت شرطة عمان السلطانية، إنها تابعت ما يُتداول عبر  وسائل التواصل الاجتماعي عن نشر إعلان يستهدف توظيف أطباء وممرضين من جمهورية الهند، وتوضح أن ما تم تداوله غير صحيح وتؤكد بأنها تولي اهتمامها بتوظيف وتدريب الكوادر العمانية.

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