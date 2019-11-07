خاطرة محمديّة

عديلة اللواتي | مسقط
صدَحَ ذكراكَ في الكون
وابتهجَ القلبُ فرحاً ونشيد
نفخرُ طهَ بأنوارك؛
مَبعثٌ، ومعراجٌ، ومجدٌ عتيد
علّمْتَنا الصدقَ والأمانةَ
وكذا، توالت القِيَمُ
بنهجٍ فريد
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عذراً .. رسولَ الله،
إنْ لم يرْقَ حبُّنا فيكَ
للقصدِ السّديد
غفَلْناعن ردِّ حقٍّ،
وعن واجبٍ،
وغَرّنا قصرٌ مَشيد
دُعِينا لإسداءِ معروفٍ
فدُونهُ انزوينا
لركنٍ بعيد
آثَرْنا عِزّةَ الإثم
وأبدَلْنا التواضعَ كِبْراً
وظلماً للعبيد
لبِسنا ثوبَ التُّقى حيناً
وحيناً، أغوانا
شيطانٌ مَريد
نحنُ أسرى صراعٍ
بين دارِ فناءٍ
ودارِ عزٍّ مَديد
بطُهركَ ،نتضرّعُ للبارئ
فالنفسُ حيرى
والذّنبُ عنيد
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رحماكَ سيّدي
لامَنجى لنا
بغيرِ شفاعتِكَ
يومَ الوعيد.