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رجل يستخدم قطة كسلاح ضد رجال الشرطة!

الخميس 07 نوفمبر 2019 12:36 ص بتوقيت مسقط

رجل يستخدم قطة كسلاح ضد رجال الشرطة!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

في 4 أكتوبر 2018، أبلغ الجيران عن ساكن معهم كان يحتسي المشروبات بكثرة ثم يجلس أمام البناية، وكاد أن يتسبب في حدوث مشاجرة كبيرة، وعندما وصل ضباط الشرطة وطلبوا من جينادي شيرباكوف العودة إلى منزله رفض الامتثال وأمسك قطاً كان يجلس بجواره ودفعه في مواجهة أحد ضباط الشرطة، وشعر القط بالفزع فحاول التشبث بوجه رجل الشرطة وخدشه بشدة.

وبعد مرور عام على وقوع هذا الحادث الغريب، فتحت السلطات قضية جنائية ضد شيرباكوف بتهمة العنف ضد الشرطة. وينكر المشتبه به استخدام القط كسلاح ضد ضابط الشرطة، ويصر بدلاً من ذلك على أن الحيوان قفز على وجه الشرطي بنفسه.

وإذا ثبت إدانته، فإنه يخاطر بقضاء ما يصل إلى 5 سنوات في السجن. ومن غير المعلوم لماذا استغرقت السلطات سنة كاملة لفتح القضية الجنائية.

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