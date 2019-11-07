تناول 50 بيضة مرة واحدة.. مصرع هندي حاول كسب رهان!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

توفي رجل يبلغ من العمر 42 عامًا في ولاية أوتار براديش الهندية، بعدما دخل في منافسة لتناول 50 بيضة مسلوقة دفعة واحدة، كجزء من رهان خاضه مع صديق له.

وبدأت القصة المأساوية عندما جلس سوبهاش ياداف البالغ من العمر42 عامًا، وصديقه لتناول وجبة الطعام في سوق بيبيجانج في منطقة جونبور. وعند نقطة ما في حديثهما، بدأ الصديقان في المجادلة ومع تصاعد حدته راهن ياداف صديقه بـ2000 روبية (حوالي 28 دولارًا) أنه يمكنه أن يأكل 50 بيضة مسلوقة في التو واللحظة. وقبل صديقه الرهان، فاشتروا 50 بيضة من أحد البائعين، وشرع ياداف في أكلها واحدة تلو الأخرى. وكان كل شيء يسير على ما يرام وكان يقضي وقتًا جيدًا ، ولكن عندما وضع البيضة 42 في فمه، فقد وعيه فجأة.

هرع السكان المحليون وأخذوا سوبهاش ياداف إلى مستشفى محلي، ولكن على الرغم من بذل الأطباء قصارى جهدهم لإفاقته، إلا أنه لم يستعيد وعيه مطلقًا وأعُلن وفاته في النهاية. لم يتم الإعلان عن السبب الدقيق للوفاة، لكن الأطباء يعزون مثل هذه الحالات إلى الإفراط في تناول الطعام.