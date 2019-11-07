الخميس, 07 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

مُعلم صيني يدعي إصابته بالمرض لقضاء إجازة طويلة!

الخميس 07 نوفمبر 2019 12:15 ص بتوقيت مسقط

مُعلم صيني يدعي إصابته بالمرض لقضاء إجازة طويلة!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أُجُبر مُعلم للغة الإنجليزية في مدرسة خاصة بمنطقة منغوليا الداخلية في الصين، على تقديم اعتذار علني بعد شراء تشخيص مزيف لإصابته بمرض سل، من خلال الإنترنت، وذلك حتى يتمكن من قضاء عطلة أطول في اليوم الوطني للصين.

ودفع المعلم 470 يوانا (67 دولارًا) لإجراء فحص مزيف للصدر وتشخيص الطبيب على شبكة الإنترنت، وكلاهما أظهر أنه يعاني من مرض السل، وهو مرض رئوي خطير ومعدٍ للغاية. وقدم المُعلم الوثائق إلى إدارة المدرسة، على أمل أن يقنعها بالموافقة على اجازة مرضية أطول، مما يسمح له بإطالة أجازته في اليوم الوطني للصين. ولم يفكر أبدًا في مدى خطورة تشخيصه المزيف.

ونظرًا لأن مرض السل مُعدٍ للغاية ويمكن أن يهدد الحياة، فقد اضطرت المدرسة إلى دفع تكاليف الفحوص الطبية لجميع طلاب المُعلم، للتأكد من أنهم لم يصبهم المرض. ولحسن حظ الطلاب وسوء حظ المعلم فقد أثبتت الاختبارات إصابة طالبان بالسل.

وبعد أن صُدم المُعلم فور معرفته أن بعض طلابه يعانون من مرض السل، دفع 315 يوانا (45 دولارًا) مقابل تشخيص آخر مزيف، والذي يفيد أنه لم يعد يعاني من المرض. لكن لم تصدقه إدارة المدرسة هذه المرة، لأن الحالة تتطلب شهورًا من العلاج بالمضادات الحيوية، وأجبروه على الخضوع لفحص ثالث في مستشفى محلي. وأظهر الفحص أن المُعلم لم يعاني يومًا من مرض السل- والذي يترك علامات واضحة على الرئتين- وأن الآشعة السينية السابقة كانت تخص شخصًا آخر.

واعترف المُعلم أنه لا يعلم مدى خطورة مرض السل عندما اختاره ليدعي المرض. وليس من الواضح ما إذا كان قد سُمح له بالاحتفاظ بوظيفته، خاصة بعد انتشار قصته على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 مارس 2018

بتر ساق طفل بعد إصابته بالانفلونزا

المزيد

13 يونيو 2017

أمريكي يدعي أنه من العائلة المالكة في السعودية

المزيد

16 أغسطس 2017

أفريقي يحتال على مواطن يدعي مضاعفة الأموال

المزيد

03 نوفمبر 2018

القبض على أفريقي يدعي قدرته على مضاعفة الأموال

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

إسناد مناقصات بأكثر من 78 مليون ريال.. من بينها سدين للتغذية و"التصحيح الإلكتروني للامتحانات"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السيد أسعد: فوز السلطنة بجائزة "إنجاز العرب" تأكيد على إبداع الشباب العماني اللامحدود

المحليات - أخبار

باحثة عمانية تحصل على الدكتوراه في علوم التربية من تونس

المحليات - أخبار

أمين عام "جيبكا" لـ"الرؤية": السلطنة تتجه بقوة نحو العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية

قضايا محلية - حوارات

بيان من "ظفار للطاقة" حول برادات المياه العامة

المحليات - أخبار

استيعاب العاملين بشركة الحراسة الأمنية في "مصفاة الدقم"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة