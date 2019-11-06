5 أندية تتنافس على جائزة جمعية السيارات للسلامة المرورية.. غدًا

مسقط – الرؤية

تنظم الجمعية العُمانية للسيارات بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مسابقة «رسالة القطاع الخاص للسلامة المرورية» في نسختها الثانية، وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 15 نوفمبر 2019 الجاري.

وتنطلق فعاليات المسابقة في الرابعة من عصر غد الجمعة على أرض الجمعية العمانية للسيارات بمرتفعات المطار تحت رعاية السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي-رئيس الاتحاد العماني للفروسية، وبحضور عدد من ممثلي الاتحاد وعدد من الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والجمعية العمانية للسيارات، والمهتمين بالجانب الرياضي إلى جانب الفرق المشاركة ومنظمي الحفل.

وسيشارك في المسابقة خمسة أندية وهي (أبطال جيب عُمان - مجموعة عُمان كاديلاك - نادي تشارجر عُمان - أبطال الدفع الرباعي- نادي السيدات العماني للسيارات)، وستكون المنافسة على أفضل رسالة توعوية في مجال السلامة المرورية، ووجود لجنة تحكيم خاصة بالمسابقة.