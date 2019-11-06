معهد السلامة المرورية يستقبل طالبات مدرسة العامرات للتعليم العام

مسقط - الرؤية

زار عددٌ من طالبات مدرسة العامرات للتعليم العام، معهد السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، واستمعنَ خلال الزيارة إلى محاضرة توعوية عن واقع المشكلة المرورية والآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تسببها للأسرة والمجتمع.

ورافق المحاضرة تطبيق عملي بقاعة السلامة العامة عن أهمية ربط حزام الأمان أثناء سياقة المركبة، ودور مسند الرأس في الوقاية من الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، والجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية للحد من المخاطر، وأهمية التقيد بقواعد وأنظمة المرور وكيفية تطبيق اشتراطات السلامة المرورية.