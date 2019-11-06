"عُمان للوجستيات" يدشن ورشا للتعريف بمسابقة البحوث

مسقط - الرؤية

أطلقَ مركز عُمان للوجستيات -التابع لمجموعة "أسياد"- أولى الورش التعريفية بمسابقة البحوث اللوجستية للفرق المشاركة، والتي تستهدف طلاب السنة الرابعة في الجامعات؛ لتعزيز مهاراتهم في مجال البحوث العلمية المرتبطة باللوجستيات. وتركز المسابقة على عرض قدرات الطلاب على حل المشكلات، وتبادل المعرفة ومشاركة الأفكار، وتحسين التواصل وتطوير مهاراتهم التحليلية في العديد من المجالات اللوجستية ذات الصلة.

وتمتدُّ فترة المسابقة من نوفمبر 2019 إلى فبراير 2020، وتتخللها العديد من الورش التدريبية في مجالات البحث العلمي التي من خلالها سيتعلم الطلاب العديد من المهارات والمعارف التي تؤهلهم للقيام ببحث علمي ذي جودة عالية وتؤهلهم للتنافس في المسابقة بعد تخطي مراحل التقييم من قبل مختصين في المجال.

وقد بلغ إجمالي عدد البحوث المشاركة في هذه النسخة 30 بحثاً مختلفاً في قطاعات متنوعة ترتبط جميعها بالقطاع اللوجستي، وبلغ عدد الطلاب المشاركين أكثر من 90 طالباً وطالبة، من 7 كليات وجامعات مختلفة حول السلطنة للتنافس على الفوز بالجوائز التالية: الفائز الأول 1000 ريال عماني، والفائز الثاني 500 ريال عماني، والفائز الثالث 300 ريال عماني.

وقالت شيماء بنت يعقوب العزرية إستراتيجية في قسم رأس المال البشري بمركز عُمان للوجستيات: تهدف المسابقة إلى تحسين الجودة والخبرة والكفاءة المهنية للطلاب في مجال البحث والتطوير، وإعطائهم الفرصة لمشاركة أفكارهم ونتائج بحوثهم؛ مما سيساعدهم على توفير رؤية واضحة لمسيرتهم المهنية مستقبلاً، وتمنحهم الفرصة للالتقاء والتفاعل مع شركات الخدمات اللوجستية والعديد من الخبراء لتبادل الأفكار واكتساب رؤى الصناعة وفهم التطبيقات العملية الممكنة.