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"تقنية شناص" تكرم المشاركين في ندوة "SITAM 2019"

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 07:35 م بتوقيت مسقط

شناص - العمانية

أقامتْ الكلية التقنية بولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة، أمس، ندوة حول تكنولوجيا المعلومات وعلوم الرياضيات SITAM 2019، ونظمها قسم تقنية المعلومات، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين في مجال الثورة الصناعية الرابعة من الكليات والجامعات الحكومية والخاصة في السلطنة، وجمهورية إيران الإسلامية والهند والعراق.

وأكد الدكتور أحمد بن محمد المعمري عميد الكلية -في كلمة افتتاح الندوة- أهمية مثل هذه الندوات التي تختص بمجال تقنية المعلومات والثورة الصناعية الرابعة بما يقدم مساحة واسعة للباحثين من الأكاديميين والطلاب لعرض نشاطاتهم وإبداعاتهم البحثية في منصة واحدة، وتوفير الفرصة لبناء شبكات تعارف تسمح بالتعاون بين مختلف المؤسسات الأكاديمية.

وقالت أمينة الجابرية رئيسة قسم تقنية المعلومات بالكلية التقنية بشناص، إنَّ الندوة تركز على عدد من المحاور التي لها الدور في صقل الوعي المعرفي وتبادل الخبرات البحثية وأهم ما توصل إليه العلم في مجالات التكنولوجيا المختلفة وعلوم الرياضيات؛ حيث بلغ إجمالي المشاركات من الأوراق البحثية 30 ورقة مشاركة من مختلف المؤسسات التعليمية بالسلطنة، إضافة إلى أوراق بحثية خارجية من الهند وإيران والعراق.

واستعرضتْ الندوة عددًا من أوراق العمل في مجالات ومواضيع بحثية متخصصة؛ منها: الخصوصية في الحفاظ على سرية تحليل البيانات، ودراسة في طرق التعليم الإلكتروني المبتكرة، وأثر مواقع التواصل الاجتماعي في التعليم، وكذلك أهمية الحوسبة الحسابية ومكتبات البرمجيات مفتوحة المصدر والعديد من المواضيع المختلفة التي أسهمت في الاطلاع على الجديد والمتطور في هذه المجالات والتحصيل المعرفي المفيد، إلى جانب عرض عدد من المشاريع البحثية في هذا المجال. وفي الختام، تم تكريم المشاركين في تقديم اوراق العمل، واختيار أفضل ورقة بحثية وأفضل 3 مشاريع بحثية.

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