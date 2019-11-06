"أوكسيدنتال عُمان" توقع عقدين مع شركات محلية

مسقط – الرؤية

وقعّت شركة أوكسيدنتال عُمان عقدين جديدين مع عُمان كلورين والصقر لخدمات النفط، وبمقتضى العقدين تزوّد شركة عُمان كلورين شركة أوكسيدنتال عُمان بالصودا الكاوية المصنوعة في عُمان بينما تزود شركة الصقر لخدمات النفط شركة أوكسيدنتال عُمان قراءات إنتاجية الآبار عالية الحرارة، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز القيمة المحلّية المضافة ودعم المواد المصنوعة محلّيا وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات العمانية.

وأُقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لشركة أوكسيدنتال عُمان في مسقط. ووقّع على العقدين كل من ستيفين كيلي الرئيس والمدير العام لأوكسيدنتال عُمان وسليمان اليحيائي رئيس مجلس إدارة عُمان كلورين وزهران بن علي العوفي المدير التنفيذي لشركة الصقر لخدمات النفط. وحضر حفل التوقيع عبد الكريم الغساني نائب الرئيس لسلسلة الإمداد وغيره من المسؤولين التنفيذيين بشركة أوكسيدنتال عُمان.

وجرى توقيع العقد مع عُمان كلورين ضمن مبادرة شركة أوكسيدنتال عُمان في القيمة المحلّية المضافة؛ حيث تمتلك عُمان كلورين معملاً وتقوم على تشغيله في منطقة صُحار الصناعية لصناعة الصودا الكاوية. وقال اليحيائي: نقدّر كثيراً الثقة التي أولتها لنا شركة أوكسيدنتال عُمان بإسناد هذا العقد ونأمل في مزيد من النمو لعملياتنا في عُمان وتقديم منتجات عالية الجودة.

كما تم توقيع العقد مع شركة الصقر لخدمات النفط ضمن مبادرة شركة أوكسيدنتال عُمان في القيمة المحلّية المضافة والتي ستوفّر قراءات إنتاجية الآبارعالية الحرارة. وقال العوفي: سعداء بالفرص التي يوفّرها لنا هذا العقد وكلّنا ثقة بأنّنا سنعمل على توفير وتلبية احتياجات الصناعة. ونحن عازمون على تقديم أفضل الخدمات من خلال عملياتنا. لقد نجحنا نحن في شركة الصقر لخدمات النفط بجانب شركة أوكسيدنتال في استقدام تقنية حديثة لقراءات إنتاجية الآبارعالية الحرارة منذ 10 سنوات.

ومن جانبه قال ستيفين كيلي إنّ استراتيجية أوكسيدنتال عُمان للقيمة المحلّية المضافة تهدف إلى تطوير وتحسين النمو المستدام للسلع والخدمات العُمانية على المستويين المحلّي والدّولي. تنظر أوكسيدنتال عُمان لبرنامج القيمة المحلّية المضافة كحجر زاوية لزيادة التنويع الاقتصادي، حيث يؤكّد هذا البرنامج التزامنا الشامل بتطوير سلسلة إمداد عُمانية تنافسية.

ويأتي توقيع العقدين لدعم جهود أوكسيدنتال عُمان للمساهمة في استراتيجية القيمة المحلّية المضافة التي تنتهجها الحكومة العُمانية. وتسعى أوكسيدنتال عُمان لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد تحت مظلّة الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.