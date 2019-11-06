أبتسمُ حُزنًا

د. ريناس إنجيم | ليبيا
كل صباح..
أنفض عن قلبي بقايا عصور...
أكل عليها الحنين وشرب..
أرتدي الضوء..
وأتشرَّب قصائدك ..
أمارس طقوس النسيان بإخلاص..
أحاول وأد كل ذكرى..
تجول في خاطري..
وأبتسم حزنا..
***
كيف أُقنعني ..
أنك غادرتني..
دونما أن أغمض عيني..
عن طيفك ..
أو أسفكُ عطر زهرتي..
***
أخبرني عن آخر قصيدة..
نسجتها وأنت تمارس الغياب..
أحقا..
كانت تشبهني..؟
***
ما بيننا كان فضاء رواية..
يحدها الحبُّ من كل الاتجاهات..
أما ما حدث بعدها ..
فكان عنوانا صغيرا..
ربما لرحلة مجهولة الهوية..
***
كان لقاءا عابرا ..
لكنه مكث طويلا في قلبي..
عندما صافحني مودعا..