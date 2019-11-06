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أبتسمُ حُزنًا

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 09:34 ص بتوقيت مسقط

أبتسمُ حُزنًا

د. ريناس إنجيم | ليبيا

 

كل صباح..

أنفض عن قلبي بقايا عصور...

أكل عليها الحنين وشرب..

أرتدي الضوء..

وأتشرَّب قصائدك ..

أمارس طقوس النسيان بإخلاص..

أحاول  وأد كل  ذكرى..

 تجول في خاطري..

وأبتسم حزنا..

***

 

كيف أُقنعني ..

أنك غادرتني..

دونما أن أغمض عيني..

عن طيفك ..

 أو أسفكُ عطر زهرتي..

***

 

أخبرني عن آخر قصيدة..

نسجتها وأنت تمارس الغياب..

أحقا..

كانت تشبهني..؟

***

 

ما بيننا كان فضاء رواية..

يحدها الحبُّ من كل الاتجاهات..

أما ما حدث بعدها ..

فكان عنوانا صغيرا..

ربما لرحلة مجهولة الهوية..

***

 

كان لقاءا عابرا ..

لكنه مكث طويلا في قلبي..

عندما صافحني مودعا..

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