أبتسمُ حُزنًا

د. ريناس إنجيم | ليبيا

كل صباح..

أنفض عن قلبي بقايا عصور...

أكل عليها الحنين وشرب..

أرتدي الضوء..

وأتشرَّب قصائدك ..

أمارس طقوس النسيان بإخلاص..

أحاول وأد كل ذكرى..

تجول في خاطري..

وأبتسم حزنا..

***

كيف أُقنعني ..

أنك غادرتني..

دونما أن أغمض عيني..

عن طيفك ..

أو أسفكُ عطر زهرتي..

***

أخبرني عن آخر قصيدة..

نسجتها وأنت تمارس الغياب..

أحقا..

كانت تشبهني..؟

***

ما بيننا كان فضاء رواية..

يحدها الحبُّ من كل الاتجاهات..

أما ما حدث بعدها ..

فكان عنوانا صغيرا..

ربما لرحلة مجهولة الهوية..

***

كان لقاءا عابرا ..

لكنه مكث طويلا في قلبي..

عندما صافحني مودعا..