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السلطنة تشارك في التمرين البحري الدولي "IMX19"

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 09:07 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في التمرين البحري الدولي "IMX19"

مسقط - الرؤية

 

أبحرتْ، صباح أمس، السفن والأطقم المشاركة في فعاليات التمرين البحري الدولي للعام 2019م (IMX19) من ميناء السلطان قابوس، متوجهة إلى مسرح العمليات البحري المحدد لتنفيذ التمرين، والذي تستمر فعالياته حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.

وتأتِي مشاركة البحرية السلطانية العمانية في فعاليات التمرين البحري، وبمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية؛ في إطار الخطط التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية السلطانية العمانية، في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العمانية ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى والمهام الوطنية المنوطة بها، والعمل على تنفيذ تمارين مشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات البحرية والعملياتية.

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