وزير الداخلية يتوّج الفائزين بجائزة الإبداع الثقافي لأفضل إصدارات 2019

مسقط - الرؤية

توّج معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية الفائزين بجائزة الإبداع الثقافي لأفضل الإصدارات لعام 2019، (الدورة الحادية عشرة)، وشخصيتي العام الثقافيتين، وذلك في الاحتفال الذي نظمته الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء أمس.

وقال المهندس سعيد بن محمد الصقلاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية إنّ جائزة الإبداع الثقافي التي وصلت هذا العام محطتها الحادية عشرة، ترسّخت وأصبحت علامة بارزة ضمن قائمة الجوائز الأدبية والثقافية في السلطنة. وأضاف أنّه في هذا العام حددت جائزة الإبداع الثقافي 6 مجالات تمثلت في الرواية والقصة القصيرة والشعر الشعبي والدراسات النقدية والدراسات الفكرية وتحقيق المخطوطات، وقد تقدّم للتنافس (26) عملاً في المجالات الستة، وفور إغلاق باب استقبال الأعمال المتقدمة، تشكّلت لجان من المختصين من أدباء وكتاب وباحثين وأكاديميين في المجالات الستة المطروحة. ووجه رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب الشكر والتقدير للجان التحكيم على ما بُذل من جهد والمهنية التي تعاملوا بها مع جميع الأعمال المتقدمة، ولجميع الكتاب والأدباء الذين تقدموا للمسابقة، كما تقدم بالتهنئة للمكرمين في فرع الإنجاز الثقافي، الشاعر والأديب محمد بن حمد المسروري، ومكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية بولاية الحمراء، مؤكدا تقدير الجمعية واعتزازها بإنجازهما الثقافي الحافل.

بعد ذلك ألقى الأديب محمد بن حمد المسروري، الذي كرّمته الجمعية العمانية للكتاب والأدباء هذا العام، باعتباره أحد شخصيتي العام الثقافيتين كلمة قال فيها: "شرفت بإعلان الجمعية العمانية للكتاب والأدباء وقد كان لي شرف المطالبة بتكوينها مع زملاء الأدب والثقافة في سلطنتنا الحبيبة منذ منذ سبعينيات القرن الماضي حتى كتب مولدها شهر أكتوبر من عام 2006م يومها كانت مسقط العامرة عاصمة للثقافة العربية، وكنت أيضاً أحد مؤسسيها الأوائل حتى إشهارها لتكون منبرا لكل كاتب وأديب عماني مخلص لوطنه؛ بل ولكل كاتب وأديب يعيش على هذه الأرض الطيبة مهما كان قلمه وفكره، وجد في هذه الجمعية مظلة لفكره وأدبه".

وألقى حمد بن محسن بن زهران العبري كلمة مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية بولاية الحمراء الجهة الثقافية المكرمة في جائزة الإبداع الثقافي للعام 2019م عن فرع الإنجاز الثقافي، وقال: "إنّه لمن حسن الطالع أن يكون هذا الحفل، وهذا التكريم في شهر نوفمبر المجيد الذي تحتفل فيه السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد".

وأعلنت لجنة تحكيم الشعر الشعبي فوز مجموعة "القبعة" بجائزة أفضل إصدار عماني لعام 2019م في الشعر الشعبي، وأيضا فوز رواية "ظل هيرمافروديتوس" للروائية بدرية البدرية. ومنحت اللجنة جائزة تشجيعية لرواية "السكراب" لسليمان المجيني. وفي مجال القصة القصيرة، منحت لجنة تحكيم مجال القصة القصيرة المؤلفة مجموعة "أحلام معلقة" لحمود سعود، جائزة أفضل إصدار في مجال القصة القصيرة لهذا العام. وأعلنت لجنة الدراسات النقدية فوز كتاب "الاغتراب في الشعر النسوي الخليجي" للدكتور سعيدة خاطر، بجائزة أفضل إصدار في مجال الدراسات النقدية في جائزة الإبداع الثقافي للعام 2019.

وحصد كتاب "لغة الخلق" جائزة أفضل إصدار في مجال الدراسات الفكرية في جائزة الإبداع الثقافي لهذا العام 2019. وفاز كتاب "إضاءة قلم" للكاتب بدر العبري بالجائزة التشجيعية في مجال الدراسات الفكرية.

وحصد تحقيق كتاب "تنوير العقول" جائزة أفضل إصدار في مجال المخطوطات في جائزة الإبداع الثقافي للعام 2019.