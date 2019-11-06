"فيننشال تايمز": الهند تستخدم برمجيات تجسس إسرائيلية لمراقبة المعارضين

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اتهم الأكاديميون والمحامون في الهند حكومة ناريندرا مودي باختراق هواتفهم بعد أن اكتشفوا أن تطبيقات واتس آب الخاصة بهم مستهدفة، على ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

في الأسبوع الماضي، حاول واتس آب ومختبر Citizen Lab التابع لجامعة تورنتو والذي يتتبع المراقبة الرقمية، الاتصال بأرقام الهواتف التي يبلغ عددها حوالي 1400 في جميع أنحاء العالم والتي يعتقد أن برامج التجسس الإسرائيلية التجارية قد استهدفتها في غضون أسبوعين في شهر مايو. وعند نجاح الاستهداف، يتم وضع برامج التجسس على الهواتف الذكية من خلال وظيفة المكالمة الصوتية الخاصة بواتس آب.

وسارع بعض من حوالي 24 ضحية مزعومة، إلى اتهام الحكومة باستخدام برامج التجسس التي يمكنها الوصول إلى المكالمات والرسائل وتشغيل ميكروفون الهاتف والكاميرا.

وقال البروفسور ساروج جيري أستاذ مساعد للعلوم السياسية بجامعة دلهي وأحد من زعموا اختراق هواتفهم: "هذا مجال شخصي للغاية قاموا بالتطفل عليه". وأضاف "ربما كنت مستهدفاً لأنهم يعتقدون أنني عنصر إثاري آيديولوجي مؤثر، لقد دافعت عن أفكار الشيوعية ودافعت عن الحركات الراديكالية في جميع أنحاء العالم".

أما سيما آزاد فهي ضحية أخرى مزعومة، ومحامية حقوق إنسان ومعارضة لحكومة مودي وتنشر مقالات رأي في مجلة "داستاك ناي ساماي كي" أو "علامات العصر الجديد". وقالت آزاد "أعتقد أنهم يريدون أن يعرفوا ما نخطط له كنشطاء حقوق الإنسان". وأضافت "في نظام فاشي متقدم تقنياً، يمكنهم القيام بذلك بسهولة باستخدام هذه التقنيات".

وقال نيهالسينج راثود المحامي المتورط في قضية محكمة بهيما كوريجاون المثيرة للجدل والتي اتهمت الحكومة من خلالها تسعة أشخاص بالتآمر لمساعدة المتمردين الماويين على تهريب الأسلحة وتنفيذ عمليات القتل، إنه يشتبه في أن الدولة تجسست عليه لمساعدتها في التحضير لجلسات المحكمة.

وقال العديد من كبار السياسيين المعارضين الهنود، بما في ذلك بريانكا غاندي سليل أسرة غاندي، وماماتا بانيرجي رئيس وزراء ولاية البنغال الغربية، إن هواتفهم كانت مستهدفة أيضًا.

ولم تستجب وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وفريق الاستجابة لحالات الطوارئ بالكمبيوتر (CERT-In)، والمركز الوطني لحماية البنية التحتية للمعلومات الحرجة لطلب التعليق. ورفضت وزارة الداخلية التعليق.

وقال آبار جوبتا الرئيس التنفيذي لمؤسسة Internet Freedom Foundation، وهي مجموعة للدفاع عن الخصوصية مقرها دلهي: "هذه واحدة من أكبر فضائح المراقبة في الهند التي شهدناها منذ أكثر من عقد. هناك غياب تام لكل من الوضوح وكذلك التزام حكومة الهند بأخذ هذا الأمر على محمل الجد من حيث التحقيق المباشر في برامج التجسس".

وألقت الحكومة الهندية باللوم على تطبيق واتس آب وهو تطبيق الوسائط الاجتماعية الأكثر شعبية في الهند مع 400 مليون مستخدم. وقال تافي رافي شانكار براساد، وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند " لقد طلبنا من واتس آب أن يشرح هذا النوع من الانتهاك وما الذي يفعله لحماية خصوصية ملايين المواطنين الهنود".

ورفعت واتس آب دعوى قضائية ضد مجموعة NSO الإسرائيلية في محكمة في كاليفورنيا الأسبوع الماضي، وقالت إن التحقيق الذي استمر ستة أشهر في الانتهاك- وكشفت عنه صحيفة فيننشال تايمز لأول مرة في مايو- أظهر نمطًا واسعًا من سوء المعاملة من قبل عملاء الشركة الإسرائيلية. ووجد التحقيق أن 100 صحفي على الأقل ونشطاء حقوق الإنسان وقادة المعارضة في أكثر من 20 دولة تم استهدافهم للتجسس عليهم.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في بيان إن أي "تحقيق يحدد الآثار السلبية الفعلية أو المحتملة على حقوق الإنسان، فنحن نتحرك بسرعة وسرعة في اتخاذ الإجراء المناسب لمعالجتها. وقد يشمل ذلك تعليق استخدام العميل للمنتج أو إنهائه على الفور، كما فعلنا في الماضي".