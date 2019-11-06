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"رجل البحيرة العجوز" يطفو منذ 120 عامًا فوق الماء (فيديو)

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:10 ص بتوقيت مسقط

أود نيوز 1-1

ترجمة- رنا عبدالحكيم

يطفو جذع شجرة عائمة يعرف باسم "رجل البحيرة العجوز" في المياه الزرقاء لبحيرة كريتر ليك في ولاية أوريغون الأمريكية منذ 120 عامًا على الأقل، والمثير للدهشة أن الجذع يطفو مستقيما طوال تلك المدة ويزعم السكان المحليين أنه يسيطر على الطقس لديهم.

ويعود تاريخ الجذع إلى عام 1896، عندما وصف الجيولوجي والمستكشف جوزيف ديلر جذع أبيض عائمًا في بحيرة كريتر. بعد خمس سنوات، لاحظ ديلر أن الجذع غير العادي انتقل على بعد 400 متر من الموقع الذي تم رصده فيه في الأصل. وأظهرت الأبحاث أن الجذع الملقب برجل البحيرة العجوز قادر على التحرك أكثر من أربعة أميال في يوم واحد فقط، على الرغم من عدم وجود أي وسيلة واضحة للدفع. لا يزال الغموض يكمن في كيفية حدوث ذلك.

وتشير الأبحاث إلى أن "رجل البحيرة العجوز" يبلغ من العمر 450 عامًا على الأقل، قضى منها 120 عامًا على الأقل في مياه بحيرة كريتر، وهي أعمق بحيرة في الولايات المتحدة، وأكبر بحيرة في العالم. يعتقد الخبراء أن الجذع انتهى به المطاف في الماء في أعقاب الانهيار الأرضي، لكن لماذا بقي منتصب بدلاً من أن يطفو أفقيًا، لا أحد لديه إجابة محددة.

وتنص قوانين الفيزياء على أن الجسم العائم ذا الكثافة الموحدة سيكون دائمًا مركز كتلته أعلى من مركز الطفو، ولهذا السبب تطفو جذوع الأشجار أفقياً، لكن رجل البحيرة العجوز مختلف. على الرغم من طوله 9 أمتار، وقطره حوالي 61 سم، إلا أنه يطفو عموديًا منذ 120 عامًا.

 

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