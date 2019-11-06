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فتاة شجاعة تنقض على تمساح ضخم لإنقاذ صديقتها!

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:09 ص بتوقيت مسقط

فتاة شجاعة تنقض على تمساح ضخم لإنقاذ صديقتها!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قالت وسائل إعلام في زيمبابوي، أن فتاة تدعى ريبيكا كانت بصحبة صديقاتها كن يسبحن بالقرب من قريتهن في منطقة سندريلا، وما لبثن أن هربن من مكان السباحة عندما سمعن صراخا صادرا من الماء.

وأصيبت الفتاة البالغة من العمر 11 عامًا بالصدمة لرؤية صديقتها البالغة من العمر 9 أعوام لاتويا مواني تحاول الهرب من تمساح يتقرب منها. وفي حين أن جميع الأطفال الآخرين كانوا مصدومين أو يركضون خائفين، زُعم أن ريبيكا مونكومب اندفعت نحو الماء، وقفزت فوق التمساح وبدأت تضغط على عينيه إلى أن ترك لاتويا.

وقالت ريبيكا لصحيفة صنداي تايمز "عندما انتهينا من السباحة وبدأنا الخروج من الماء، سمعنا لاتويا والتي كانت لا زالت تسبح في المياه العميقة وهي تصرخ بأن شيئا ما كان يمسك يدها. ولأنني الأكبر بين الأطفال السبعة الآخرين شعرت بأنه من واجبي إنقاذها".

وزُعم أن الفتاة الشجاعة ركضت نحو التمساح الكبير الذي قبض على يد وساق لاتويا، وهجمت عليه وبدأت في ركله بقبضاتها. ولا يبدو أن هذا الأمر أزعج التمساح على الإطلاق، لذا استخدمت إصبعها في محاولة فقع عينيه فترك لاتويا.

ومن اللافت للنظر أن البطلة البالغة من العمر 11 عامًا تمكنت من إنقاذ صديقتها الشابة دون أن تتعرض لأية جروح، في حين كانت لاتويا محظوظة حيث أصيبت بجروح خفيفة عولجت لاحقًا منها في مستشفى محلي. وأشاد والدا لاتويا بشجاعة ريبيكا وشكروها على إنقاذ حياة ابنتهما.

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