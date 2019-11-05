تدشين الشبكة التربوية في مهرجان عُمان للعلوم لمواكبة التطور التكنولوجي

مسقط- الرؤية

تتواصل لليوم الثالث فعاليات مهرجان عُمان للعلوم 2019 الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بمشاركة واسعة من المؤسسات العسكرية والمدنية والخاصة بالسلطنة، وذلك بمركز عُمان الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وشهد المهرجان، صباح أمس الثلاثاء، تدشين وزارة التربية والتعليم ممثلة في دائرة الإعلام التربوي للشبكة التربوية التي تأتي في شكل جديد عن الشكل الذي كان عليه المنتدى التربوي.

وعقب التدشين قال سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي المستشار بوزارة التربية والتعليم: "تشرفت اليوم برعاية تدشين الشبكة التربوية التي تأتي كبديل للمنتدى التربوي الذي كان يعمل به منذ عام 2002، وللحاجة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وإيجاد بيئة تفاعلية على نطاق واسع لنشر وإيصال المعلومة لأكبر شريحة من أبنائنا الطلبة والمجتمع بشكل عام، وتمثل الشبكة التربوية وسيلة تفاعلية لنقل الأفكار والإبداعات والمشاريع.

وعلى هامش مهرجان عمان للعلوم أُقيمت عدة جلسات نقاشية، كان أولها "دور منهجية STEM في تعزيز التعلم في ظل الثورة الصناعية الرابعة"، هدفت هذه الجلسة بشكل كبير إلى تطوير التجربة العمانية في STEM من خلال تجارب وخبرات بيوت الخبرة العالمية، والتي يقدمها نخبة من المؤسسات،

وقدّمت سهام بنت سعيد السعيدية معلمة كيمياء بتعليمية شمال الباطنة ومدربة (STEM)، ورقة عمل حول التجربة العمانية لبرنامج (STEM)، تحدثت فيه عن أهمية تطبيق برنامج (STEM) في مدارس السلطنة، والذي نُفذ على مدى ثلاث سنوات بدعم من وزارة التربية والتعليم وشركة رولز رويس والهيئة العمانية للتخصيص والشراكة.

وناقشت ورقة العمل الثالثة "صُناع عمان (Makers Oman)" التي قدمها د. بيتر مايسون المستشار بمؤسسة ركاز، تحدث عن مبادرة صُناع عمان التي تبناها مجلس البحث العلمي -ممثلا بمجمع الابتكار مسقط- الذي يعدُّ نموذجاً للشراكة بين المجلس والهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وتُعنى بتأسيس مركز متكامل يحتوي على تقنيات ومعدات بمواصفات عالية، وحملت الورقة الأخيرة عنوان "إمكانات الجيل الخامس 5G في التحول لتطوير مهارات STEM" قدمها بول لاندرس مدير برنامج الاستدامة بشركة إريكسون.

وحملت الجلسة النقاشية الثانية عنوان "دعم وتعزيز العلوم والابتكار"، وترأستها الدكتورة زهرة بنت راشد الرواحية مديرة دائرة القدرات الابتكارية بمجلس البحث العلمي، وتضمنت الجلسة أربعة أوراق عمل.

وفي فعالية "ملهمون" قدم الدكتور هاني بن أحمد القاضي استشاري أول جراحة عامة وجراحة حوادث، ورئيس قسم الجراحة بجامعة السلطان قابوس، عرضا حول مسيرته الطبية، حيث تخرج في عام 1997 من كلية الطب بجامعة السلطان قابوس، حيث كان الأول على دفعته، وحصل على البورد الكندي في الجراحة العامة من الكلية الملكية للجراحين الكندية 2006، كما حصل على الزمالة في جراحة الحوادث من جامعة بريتش كولومبيا في عام 2007.