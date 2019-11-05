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زيدان: جاهزون للفوز على غلطة سراي.. ومتمسك ببقاء جاريث بيل

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:22 م بتوقيت مسقط

زيدان: جاهزون للفوز على غلطة سراي.. ومتمسك ببقاء جاريث بيل

 

لندن – وكالات

أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، أن فريقه يملك الطموح للفوز في المباراة تماماً ككل مواجهة يخوضها الفريق سواء على الصعيد القاري أو على صعيد منافسات الدوري المحلي.

وتطرق المدرب الفرنسي في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة غلطة سراي التركي في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال أوروبا، إلى الحديث عن نجم الفريق، الويلزي غاريث بايل حيث أكد تمسكه باللاعب ورغبته في بقائه في صفوف ريال مدريد حتى نهاية الموسم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد أي خلاف بينهما على الصعيد الشخصي.

 

 

 

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