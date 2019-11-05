"عُمان البرية" يبرز جهود "جمعية البيئة" للمحافظة على التنوع الحيوي

مسقط - الرؤية

رعت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد نائبة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي افتتاح وزارة التراث والثقافة لمعرض "عُمان البرية".

ويسلّط المعرض الضوء على أعمال الحياة البرية للفنانة العالمية فايوليت أستر طوال شهر نوفمبر، بدءًا من متحف صاحب السُّمو السيد فيصل بن علي آل سعيد وانتهاءً بمتحف بيت البرندة بمطرح. وسيتم التبرع بعائدات المعرض لدعم أعمال جمعية البيئة العمُانية، وأبحاث طيور الرخمة في عُمان وطيور عقاب سَهْبِيّةٌ، وكلاهما من الطيور المعرضة للانقراض المدرجة بالقائمة الحمراء التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وقال سعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل الوزارة لشؤون التراث بوزارة التراث والثقافة إنّ متحف السيد فيصل بن علي، الذي اعتاد على استضافة معارض مؤقتة محلية، احتضن معارض عديدة مثل معرض "نفائس المخطوطات" خلال شهر أبريل 2019م ومعارض دولية مثل معرض "أوفيولايت عُمان" في عام 2008م، ومعرض "فن مشاهدة الطبيعة" من متحف تيت في بريطانيا في عام 2010م، وتمّ تنظيمه تزامناً مع العيد الوطني الأربعين المجيد في تلك الفترة. ويأتي تنظيم معرض "عُمان البرية" ليسلط الضوء على ثراء التنوع الطبيعي الذي ينتشر في مناطق جغرافية مختلفة في السلطنة، وداعماً لجهود متحف التاريخ الطبيعي الذي يهدف إلى الحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة للتاريخ والتراث الطبيعي لعُمان، ونشر الوعي والمعرفة بالمسائل البيئية الحيوية، وإبراز كنوز البيئات المحلية من خلال توظيف واعتماد أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجالات الإدارة المتحفية. وبجانب قاعات العرض، يضم متحف التاريخ الطبيعي خمسة أقسام علمية للحفظ والأرشفة تحتوي على أكثر من 36 ألف عينة ونماذج حقيقية من النباتات، الأصداف، الحشرات، هياكل الحيوانات البرية والبحرية والمتحجرات.