وزير التنمية الاجتماعية يناقش تقرير «حقوق ذوي الإعاقة» بدول التعاون الخليجي

الرؤية - مرشد البلوشي

التقى معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني، وزير التنمية الاجتماعية، أمس الثلاثاء فريق العمل الخليجي، للحديث حول التقرير الثاني لآفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذلك على هامش اجتماع الفريق بفندق جراند هيلتون بالخوير، حيث يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لقرار لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التنمية/الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بدولة الكويت في نوفمبر ٢٠١٨.

وفي بداية الاجتماع الذي عقد بفندق جراند هيلتون بالخوير، رحَّب سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بالحضور، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون/ التنمية الاجتماعية، إضافة إلى جهود فريق العمل الخليجي في إعداد التقرير.

وأكد سعادته أن دول الخليج العربي بشكل عام قطعت شوطاً كبيرًا في مجال الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومع ذلك توجد بعض التحديات التي سيتم التغلب عليها مع مرور الوقت، مضيفاً أنَّ التقرير الذي يقوم الفريق بإعداده يشكل أهمية كبيرة إذ يعتبر فرصة لتكوين رؤية مشتركة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.