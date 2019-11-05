36 لوحة فنيّة للفنانة فخرية اليحيائية بمعرضها "في طوايا البراح"

مسقط - الرؤية

احتضنت جامعة السلطان قابوس معرض "في طوايا البراح" للفنانة الدكتورة فخرية بنت خلفان اليحيائية، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة، بقاعة برج الساعة في الجامعة.

يتضمن المعرض 36 لوحة استخدمت فيها تقنية ألوان أكريليك مع خدمات متعددة، ويشمل المعرض ثلاثة محاور: الأول المحور الضمني، وهو فكرة الفنانة الذاتية، والثاني المحور الفني وهو يشمل الأسلوب والخصائص الفنية للممارسة التشكيلية، والثالث المحور الفلسفي والجانب التنظيري الذي يجمع بين المحور الضمني والمحور الفني.

وتحدثت الدكتورة فخرية اليحيائية، أستاذ مشارك بقسم التربية الفنية بكلية التربية، عن رؤيتها الذاتية في محاولة لإنعاش الذاكرة حول مفردات كانت مألوفة بصريا واندثرت.

وقالت اليحيائية إن الأعمال جميعها تحيل المشاهد المرتبط بثراء المفردات العمانية إلى الثراء الزخرفي اللوني المرتبط بالطابع العُماني، بل هي تُذكّر بتجمعات الأعياد والمناسبات الوطنية وهي مشاهد مرتبطة بذاكرة الفنانة كامرأة عمانية كتب لها القدر أن ترتبط بمجال الفنون البصرية، والأعمال في مجملها تظهر تشبث ذاكرة الفنانة بالنسيج العُماني وفِي الوقت ذاته يضمن لها أصالة الفكرة وروافدها.

وتظهر اللوحات محاولات للثبات والعودة والحضور من خلال حضور خطوط صفراء فاتحة جدًا كما لو أنّها أوردة الدم التي تمنح الحياة في كافة أعضاء الجسم، كذلك اشتركت جميع الأعمال في الحضور والملامح والمقاسات للعبور بذاكرة المتلقي لفهم حاجة الفنانة في الإحالة إلى بقايا ذكرياتها الخاصة جدا ليشاركها في التلقي.