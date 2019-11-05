الثلاثاء, 05 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

36 لوحة فنيّة للفنانة فخرية اليحيائية بمعرضها "في طوايا البراح"

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 07:09 م بتوقيت مسقط

36 لوحة فنيّة للفنانة فخرية اليحيائية بمعرضها "في طوايا البراح"

مسقط - الرؤية

 

احتضنت جامعة السلطان قابوس معرض "في طوايا البراح" للفنانة الدكتورة فخرية بنت خلفان اليحيائية، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة، بقاعة برج الساعة في الجامعة.

يتضمن المعرض 36 لوحة استخدمت فيها تقنية ألوان أكريليك مع خدمات متعددة، ويشمل المعرض ثلاثة محاور: الأول المحور الضمني، وهو فكرة الفنانة الذاتية، والثاني المحور الفني وهو يشمل الأسلوب والخصائص الفنية للممارسة التشكيلية، والثالث المحور الفلسفي والجانب التنظيري الذي يجمع بين المحور الضمني والمحور الفني.

وتحدثت الدكتورة فخرية اليحيائية، أستاذ مشارك بقسم التربية الفنية بكلية التربية، عن رؤيتها الذاتية في محاولة لإنعاش الذاكرة حول مفردات كانت مألوفة بصريا واندثرت.

وقالت اليحيائية إن  الأعمال جميعها تحيل المشاهد المرتبط بثراء المفردات العمانية إلى الثراء الزخرفي اللوني المرتبط بالطابع العُماني، بل هي تُذكّر بتجمعات الأعياد والمناسبات الوطنية وهي مشاهد مرتبطة بذاكرة الفنانة كامرأة عمانية كتب لها القدر أن ترتبط بمجال الفنون البصرية، والأعمال في مجملها تظهر تشبث ذاكرة الفنانة بالنسيج العُماني وفِي الوقت ذاته يضمن لها أصالة الفكرة وروافدها.

وتظهر اللوحات محاولات للثبات والعودة والحضور من خلال حضور خطوط صفراء فاتحة جدًا كما لو أنّها أوردة الدم التي تمنح الحياة في كافة أعضاء الجسم، كذلك اشتركت جميع الأعمال في الحضور والملامح والمقاسات للعبور بذاكرة المتلقي لفهم حاجة الفنانة في الإحالة إلى بقايا ذكرياتها الخاصة جدا ليشاركها في التلقي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 يناير 2019

كتاب جديد للتشكيلية د.فخرية اليحيائية حول فنون ما بعد الحداثة

المزيد

06 أغسطس 2017

إشراق الهزاع تعرض 39 لوحة فنية في المهرجان

المزيد

23 أبريل 2018

150 لوحة فنية بمعرض للفنون التشكيلية بولاية الخابورة

المزيد

02 مايو 2017

52 لوحة فنية بمعرض مدرسة عائشة بنت طلحة بنزوى

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اتفاقية بين "التجارة والصناعة" و"المنطقة الحرة بالمزيونة" للربط الإلكتروني مع جهاز الضرائب

الاقتصاد - محلي

آخر تحديث للمسار المتوقع للحالة المدارية "مها"

المحليات - أخبار

صدور التقرير رقم 7 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مها" يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

وزراء الإسكان الخليجيون يناقشون آليات دعم العمل المشترك والنظام الموحد لاتحاد الملاك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مدير مركز سلامة الغذاء بـ"البلديات": نسعى لحماية صحة الإنسان بتطوير منظومة الرقابة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة