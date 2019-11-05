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السفارة الكورية تُطلق أسبوعًا ثقافيا متنوعًا بمتحف بيت الزبير

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

السفارة الكورية تُطلق أسبوعًا ثقافيا متنوعًا بمتحف بيت الزبير

 

مسقط - الرؤية

أطلقت سفارة جمهورية كوريا مهرجانا ثقافيا متنوعا بعنوان "أسبوع كوريا 2019" يستمر خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2019، وسيتم خلاله تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والرياضية للعمانيين والمقيمين؛ تعبيراً عن شكر الصداقة العزيزة القائمة بين عمان وكوريا.

 وسيشتمل أسبوع كوريا 2019 على فعاليات تضم "أمسية كوريا للموسيقى والرقصات الشعبية"، و"ليالي أفلام كوريا" و"مسابقة التايكوندو الثالثة لكأس السفير".

 ودعت السفارة الجميع لحضور هذه الفعاليات وأوضحت أنّ الدخول مجانًا للجميع وذلك لتوفير فرصة لتجربة كوريا عن كثب.

ستقام أمسية كوريا للموسيقى والرقص الساعة 7:30 مساءً يوم الأربعاء 6 نوفمبر في متحف بيت الزبير في ولاية مطرح. وستكون الفعالية فرصة جيّدة للاستمتاع بالماضي والحاضر في أداء الموسيقى الكورية، حيث سيعزف الموسيقيون الكوريون الشباب موسيقى تقليدية رائعة بأدوات موسيقية فريدة من نوعها في كوريا مثل"Gayageum " وهي آلة موسيقية ذات 12 أوتار، و "Piri” وهي آلة مزدوجة القصب.

وتقدم هذه الآلات الكورية لحنا شرقيا وساحرا للموسيقى التقليدية الكورية، وعلى المسرح سوف يسحر مغني البوب الكوري الجمهور بمختلف الأغاني الكورية التي تتراوح من الكلاسيكية إلى أحدث الملوثات العضوية الثابتة بما في ذلك أغنيته الناجحة من BTS  فرقة K-Pop الرائدة المحبوبة في جميع أنحاء العالم.

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