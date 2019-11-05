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"الإذاعة والتلفزيون" تنظم لقاءً تعريقياً حول إعداد الوثائق الخصوصية

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 07:05 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

 

نظّمت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، لقاءً تعريفياً لأعضاء فريق العمل الخاص بمشروع إعداد الوثائق الخصوصية والمتمثل في موظفي الهيئة.

وافتتح الجلسة مستشار التطوير الإداري بدر بن سيف الكندي، مؤكداً في كلمته أهمية إعداد نظام تصنيف الوثائق الخصوصية، والذي يضمن سرعة وأمان العمل الذي يقوم به موظفو الهيئة.

 

وقدم الخبير في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية سامي مالي، محاضرة تطرق فيها للمصطلحات الوثائقية التي تتداول في مكاتب العمل، وينبغي أن يحيط الموظف بجهة ما بتلك المصطلحات والتصانيف كما تطرق إلى طريقة إعداد القائمة الاسمية واستنباط عناوين الملفات ومكوناتها.

وتحدثت عائشة بنت حمد الفارسية، مديرة دائرة الوثائق بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن أهمية إعداد نظام تصنيف الوثائق، والأهداف، ودليل الإجراءات المتبعة في التعامل مع الوثائق الإدارية.

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