فتح باب التسجيل في "خزان" بالتعاون بين "شراكة" و"بي.بي عُمان"

مسقط - الرؤية

أطلقتْ "شراكة" -وبالتعاون مع "بي.بي عُمان"- النسخة الخامسة من برنامج "خزان" لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتستقبل "شراكة" طلبات التسجيل في البرنامج لمدة شهر خلال نوفمبرالجاري. وحضر تدشين البرنامج بنسخته الخامسة دينكر كيشور القائم بأعمال المدير العام بـ"شراكة"، وشيماء اللواتية المديرة العامة لمؤسسة الوجهة للاستدامة بحضور فريق عمل شراكة والوجهة للاستدامة.

ويعدُّ برنامج "خزان" لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أحد برامج الاستثمار الاجتماعي لشركة بي.بي. عُمان، وينفذه صندوق تنمية مشروعات الشباب "شراكة"، ويهدف إلى تقييم الأداء الحالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة فيه، وطرح أوجه تعزيز أدائها من خلال وضع خطة العمل لمدة 12 شهرا، وتطوير أداء رواد الأعمال العمانيين. كما يستهدف البرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت نشاطها التجاري من السنة وإلى السنة والنصف.

وقال دينكر كيشور القائم بأعمال المدير العام بـ"شراكة": خلال السنوات الأربعة الماضية، وبالتعاون مع بي.بي عُمان تم دعم 86 مشروعا ببرنامج خزان؛ لذلك نفتخر بهذه الشراكة لما لها من تأثير إيجابي في المجتمع؛ حيث تحفيز الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال ريادة الأعمال. وتشجع هذه الشراكة على بذل أفضل الجهود لجعل المشاريع التجارية أكثر استدامة وفاعلية. ونقدم البرنامج من خلال جلسات التوجيه والإرشاد وغيرها بتنفيذ طاقم من خبراء متمكنين من "شراكة".

من جانبه، قال فارس الحارثي إخصائي مشروعات أول في "شراكة": سيجري اختيار 10 مؤسسات صغيرة ومتوسطة وإجراء تقييم لها باستخدام أداة تقييم أداء المشروعات (BPMT)، وهي أداة لقياس 58 معيارا لتقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويتم تصنيف هذه المعايير إلى 7 فئات مختلفة من الإدارة، والاتصالات، والتسويق والعلامات التجارية، والمالية، والموارد البشرية، والجودة والسياسات؛ لذلك ندعو ونرحب بكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستفادة من البرنامج من جميع المحافظات التسجيل في البرنامج.

وتتعاون بي.بي-عُمان وشراكة مع مؤسسة الوجهة للاستدامة، وهي مؤسسة محلية استشارية بحثية متخصصة في استدامة المؤسسات والتنمية المجتمعية؛ لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج بما يخص المتابعة والتنسيق للوصول لأهداف البرنامج كما تقوم مؤسسة الوجهة للاستدامة بتقييم برنامج "خزان" لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند انتهائه وقياس أثره مع اقتراح أوجه التعزيز مستقبلا.