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تستضيفه السلطنة للمرة الأولى في 28 نوفمبر

"مطارات عُمان" ترعى الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية 2019

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 06:56 م بتوقيت مسقط

"مطارات عُمان" ترعى الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية 2019

 

مسقط – الرؤية

تستضيف السلطنة في 28 نوفمبر الجاري، ولأول مرة، الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية 2019 في نسختها الـ 26 برعاية حصرية من مطارات عُمان. وهو الحدث الذي تنتظره كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال السفر والسياحة ويُقام هذا العام في دار الأوبرا السلطانية مسقط بحضور المئات من ممثلي شركات الطيران والفنادق والشركات السياحية العالمية.

وقال الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان: إن الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية من الفعاليات الأبرز على مستوى قطاع السفر على الإطلاق، حيث يتم خلاله الإعلان عن الفائزين بالجوائز الكبرى في كافة فئات الجائزة الأشهر عالمياً والتي تتنافس للحصول عليها أشهر العلامات العالمية العاملة في قطاع السفر والسياحة وانطلاقاً من كون مطارات عُمان إحدى ركائز المنظومة السياحية العُمانية والتي تم إنشاؤها على أعلى المستويات لتساهم من خلال استقطابها للأعمال في دعم الاقتصاد الوطني، وتأتي رعايتنا لهذا الحدث العالمي اتساقاً مع الجهود الأخرى التي تبذلها وحدات مطارات عمان للتعريف بالسلطنة كلاعب إقليمي أساسي في منظومة السفر. وقد بذل الفريق المعني بالاستضافة جهداً جباراً لتمكين ملف الرعاية لتكون مسقط هي وجهة الحفل الختامي لجوائز السفر العالمي وتكون بالتالي وجهة لأبرز الشركات العالمية في قطاع السفر والسياحة للقدوم والتعرف على المقومات الكبيرة التي يمكن لعُمان أن تتشاركها مع زائريها.

وأضاف الحوسني: جهودنا المبكرة التي أوصلتنا للنجاح في استقطاب الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية في نسختها الـ 26 إنِّما تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المجموعة العُمانية للطيران في تعزيز قطاعي السياحة والنقل لتمكين الرؤية الاستراتيجية لعُمان 2040، فضلاً عن انسجامها مع رؤيتنا الخاصة في مطارات عُمان لجعل مطارات السلطنة بوابات للجمال والفرص لهذا البلد المعطاء ونحن بدورنا نعد كافة المشاركين في الحفل بأنهم سيكونون على موعد للقاء مدينة فريدة من نوعها بدءاً من مطارها الدولي الرائد، وصولاً لدار الأوبرا السلطانية التي تشكل عنوانها الثقافي الأبرز، مروراً بالعديد من الأيقونات السياحية المنتشرة في كافة أرجاء العاصمة مسقط.

ومن جهته قال جراهام كوك مؤسس WTA: يشرفنا أن نستضيف حفلنا النهائي الكبير لعام 2019 في العاصمة العُمانية مسقط، المدينة الفريدة بجبالها وشواطئها وصحاريها الرائعة، إنها وجهة ليس لها مثيل للباحثين عن تجربة غنية بالتفاصيل، وأتطلع للترحيب بأكبر صناع القرار من شركات السفر والسياحة في العالم لحضور حفلنا الأول في هذا البلد الرائع وعاصمته المتألقة.

 

 

 

 

 

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