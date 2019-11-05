الثلاثاء, 05 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

الاتحاد الآسيوي يعاقب الهلال والنصر السعوديين

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 02:58 م بتوقيت مسقط

الاتحاد الآسيوي يعاقب الهلال والنصر السعوديين

 

فرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، غرامات كبيرة على ناديي الهلال والنصر السعوديين، بسبب مخالفتهما للوائح والقوانين، التي أقرها الاتحاد القاري.

وقام الاتحاد الآسيوي بفرض غرامة قيمتها 117 ألف دولار أمريكي على قطبي الكرة السعودية، بسبب استخدام جمهور الناديين للألعاب النارية خلال مباريات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وفرض الاتحاد على الهلال غرامة مقدارها 65 ألف دولار بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية في مباراة الأهلي، بينما تم تغريم النصر مبلغ 52 ألف دولار بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية في مباراة السد.

وينتظر نادي اتحاد جدة عقوبة مشددة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك خلال الفترة المقبلة، بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية في مباراة الهلال ضمن لقاءات دور الثمانية في دوري أبطال آسيا العام الجاري.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي قد شدد العقوبة على نادي الاتحاد في قرار سابق بسبب تجاوزات جماهيره، مما سيجعل تلك العقوبة قريبة من التنفيذ.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 أكتوبر 2017

ديربي تكسير العظام بين الهلال والنصر بالدوري السعودي

المزيد

21 فبراير 2017

الهلال السعودي يستهل مشواره الآسيوي بالتعادل أمام بيروزي

المزيد

15 مايو 2019

أول طاقم تحكيم نسائي في كأس الاتحاد الآسيوي

المزيد

17 يناير 2018

الاتحاد الآسيوي للسباحة يعقد اجتماعه بمسقط

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

آخر تحديث للمسار المتوقع للحالة المدارية "مها"

المحليات - أخبار

صدور التقرير رقم 7 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مها" يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

وزراء الإسكان الخليجيون يناقشون آليات دعم العمل المشترك والنظام الموحد لاتحاد الملاك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مدير مركز سلامة الغذاء بـ"البلديات": نسعى لحماية صحة الإنسان بتطوير منظومة الرقابة

المحليات - أخبار

انطلاق فعاليات مهرجان العلوم 2019 في نسخته الثانية.. وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على رأس الأولويات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة