بدء الترويج للمقومات السياحية العمانية في "سوق السفر العالمي" بلندن

مسقط - الرؤية

انطلقتْ، صباح أمس الإثنين، بالعاصمة البريطانية لندن، فعاليات الدورة الأربعين لمعرض سوق السفر العالمي "WTM"، ثاني أكبر معرض دولي متخصص في قطاعات السفر والسياحة، الذي يستمر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 51 ألف مشارك، يُمثلون 5 آلاف جهة عارضة من حوالي 180 دولة حول العالم بينها السلطنة، والتي تشارك ممثلة بوزارة السياحة و21 مؤسسة ومنشأة من مؤسسات القطاع السياحي العماني، بينها 6 مؤسسات صغيرة ومتوسطة تمَّ اختيارها بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سالم بن عدي المعمري مدير عام الترويج السياحي بوزارة السياحة: إنَّ المعرض من أبرز المعارض الدولية التي يحرص القطاع السياحي العماني على المشاركة فيه سنويًّا منذ حوالي 28 سنة، نظرا للفوائد والفرص والمنصات الترويجية التسويقية التي يمنحها للمشاركين، والتي تمنح الزائر للمعرض الفرصة لمعرف أحدث ما توصَّلت إليه القطاعات المرتبطة بصناعة السياحة العالمية من منتجات في قطاعات الفندقة والطيران والضيافة...وغيرها، إضافة للالتقاء المباشر مع صناع القرار والهيئات والشركات المتخصصة من جميع دول العالم عمومًا ومن السوق السياحية البريطانية خصوصا.

وأوضح المعمري أنَّ 21 من مؤسسات ومنشآت القطاع السياحي العماني تُشارك في المعرض، وهو ما يمنحها فرصا تسويقية مباشرة في السوق السياحية البريطانية التي وبفضل العلاقات العمانية-البريطانية التاريخية الوثيقة تعدُّ من الأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة؛ حيث إنَّ السائح البريطاني يحب السفر، والسلطنة بما تمتلكه من منتج سياحي متنوع وإمكانات ومقومات سياحية متفردة إقليميا تمثل وجهة جاذبة للسائح البريطاني الذي يستطيع الوصول بسهولة للسطنة عبر رحلات مباشرة، ويُمكنه الحصول على تأشيرة الزيارة إلكترونيا أو عند الوصول، بخلاف البرامج والعروض السياحية التي تقدمها المؤسسات السياحية والمنشآت الفندقية العمانية خصوصا من خلال هذا المعرض، والتي تُسهم في انتعاش حركة السياحة البريطانية القادمة سنويًّا للسلطنة، والتعريف والترويج للمنتج السياحي العماني وأحدث المشروعات والمنشآت والحملات الترويجية والعروض السياحية الجاذبة للسلطنة.

وعقد وفد وزارة السياحة ومؤسسات القطاع السياحي العماني لقاءات مباشرة مع العديد من الهيئات والشركات والمؤسسات السياحية الدولية لبحث أوجه التعاون في المجال السياحي، وتسهيل جذب وتبادل السياح والتنسيق لتنظيم حملات ترويجية وتسويقية وبرامج وجولات سياحية داخل السلطنة بأسعار متميزة.