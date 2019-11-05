الثلاثاء, 05 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

"جارديان": "أوباما إندونيسيا" ينكص على الديمقراطية مع إعادة انتخابه

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 01:50 ص بتوقيت مسقط

"جارديان": "أوباما إندونيسيا" ينكص على الديمقراطية مع إعادة انتخابه

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قبل خمس سنوات، حظي جوكو ويدودو بالترحيب على نطاق واسع باعتباره "أوباما إندونيسيا"، واعتبر كثيرون صعوده خطوة أخرى إلى الأمام لرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وأكبر دولة ذات أغلبية مسلمة.

ووفقا لافتتاحية صحيفة "جارديان" البريطانية، نجح ويدودو إلى الانتقال بإندونيسيا من النظام الديكتاتوري قبل عقدين من الزمن، لتكون نموذجًا مهمًا ومطلوبًا للغاية للديمقراطية في تلك المنطقة والعالم الإسلامي أجمع. لكن ويدودو، كما هو معروف شعبيا، أول رئيس من خلفية متواضعة، ورئيس لم تتلوث يداه بالعصر الاستبدادي، كما إنه اكتسب شهرة كسياسي نظيف اليد عندما كان محافظا للعاصمة جاكرتا. ومثل أوباما، أطلق الرجل أسنة الأمل في عالم سياسي غير نزيه.

والآن يبدأ ويدودو فترته الرئاسية الثانية، وكان شعار حملته "إندونيسيا تتقدم". لكن العديد من أولئك الذين احتفلوا بنجاحه، يرون بلادهم الآن تتراجع عن القضايا الحساسة بما في ذلك حقوق الإنسان والتسامح الديني والديمقراطية.

وعلى الرغم من الإشادة بالتقدم الذي أحرزه في إنشاء البنية التحتية والالتزام بتطوير الرعاية الاجتماعية، إلا أنه تعرض للهجوم بسبب فشله في معالجة الفساد والانتهاكات، وفتحه الأبواب أمام الجماعات الإسلامية المتشددة بدلًا عن مواجهتها. ويبدو أن الرئيس يرى أن التعامل مع مثل هذه المخاوف يعيق برنامجه الاقتصادي.

نائب الرئيس الجديد، معروف أمين، هو رجل دين متشدد يشتهر بالتعصب تجاه الأقليات الدينية ومثليي الجنس.

وتحوم الشكوك ويتصاعد الغضب في إندونيسيا الآن بعد قراره تعيين الخصم الذي هزمه مرتين، برابوو سوبيانتو وزيرا للدفاع. وتتواتر مزاعم بأن الجنرال السابق، صهر الديكتاتور الراحل سوهارتو، متورط في اختطاف وتعذيب الناشطين المؤيدين للديمقراطية في عام 1998، وهو ادعاء نفاه سوبيانتو باستمرار.

وثمة مخاوف من أن الائتلاف الحاكم الذي يسيطر الآن على ثلاثة أرباع المقاعد في مجلس النواب، لم يسمح إلا بمعارضة محدودة.

وهذا التعيين ليس فقط الخطوة غير المسبوقة من قبل الرئيس، ففي عام 2016، عين ويرانتو وزيرا للأمن، والذي كان قائدا للجيش سابقا واتهمته محكمة مدعومة من الأمم المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنه أيضا ينكر هذه الجرائم، كما لم تجري محاكمته مطلقًا. ومع ذلك، فإن هذا التعيين الجديد المزعج أثار فعليا مخاوف حقيقية بين النشطاء وغيرهم في البلاد، وعزز المخاوف بشأن توجهاته المستقبلية.

هذا إلى جانب قراره بالإبقاء على وزير الغابات والبيئة ووزير العدل بعد أسابيع من احتجاج عشرات الآلاف من الطلاب على فشل الحكومة في معالجة حرائق الغابات في البلاد وضد قانون العقوبات الجديد الوحشي الذي حذر المعارضون من حريات الصحافة المهددة بالانقراض وتجريمهم الإجهاض، وإضعاف هيئة مكافحة الفساد.

وترى الجارديان أن الآمال دائمًا كانت متعاظمة، ولم يكن بإمكان الرئيس أن يحققها جميعًا، لكن من الواضح- أكثر من أي وقت مضى- أنه لا يمكن الاعتماد عليه للدفاع عن الحقوق الأساسية. ومن الواضح أيضًا أن الإندونيسيين يجب ألا يتوقعوا أن يُنظر إلى أي سياسي على أنه منقذ للأمة. ولا يمكن أن يأتي الضغط الحقيقي من أجل الإصلاح والمعارضة الحقيقية إلا من خارج البرلمان. ويحتاج المجتمع المدني في إندونيسيا إلى كل المساعدة التي تمكنه من تحقيق الأهداف.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 مايو 2018

انتقادات دولية حادة تلاحق مادورو بعد إعادة انتخابه رئيسا لفنزويلا

المزيد

30 سبتمبر 2019

"جارديان": بوريس جونسون المُستبد يبث سمومًا في الديمقراطية البريطانية

المزيد

27 يوليو 2015

أوباما يدعو الكينيين إلى ترسيخ الديمقراطية ومكافحة الفساد والتمييز العرقي

المزيد

29 أبريل 2015

جلالة السلطان يهنئ البشير بإعادة انتخابه رئيسا للسودان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"مها" يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

وزراء الإسكان الخليجيون يناقشون آليات دعم العمل المشترك والنظام الموحد لاتحاد الملاك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مدير مركز سلامة الغذاء بـ"البلديات": نسعى لحماية صحة الإنسان بتطوير منظومة الرقابة

المحليات - أخبار

انطلاق فعاليات مهرجان العلوم 2019 في نسخته الثانية.. وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على رأس الأولويات

المحليات - أخبار

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة السلطان قابوس وجامعة برنو للتكنولوجيا

المحليات - تعليم

إحالة متلاعب بأوزان السلع إلى الادعاء العام

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة