"جارديان": "أوباما إندونيسيا" ينكص على الديمقراطية مع إعادة انتخابه

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قبل خمس سنوات، حظي جوكو ويدودو بالترحيب على نطاق واسع باعتباره "أوباما إندونيسيا"، واعتبر كثيرون صعوده خطوة أخرى إلى الأمام لرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وأكبر دولة ذات أغلبية مسلمة.

ووفقا لافتتاحية صحيفة "جارديان" البريطانية، نجح ويدودو إلى الانتقال بإندونيسيا من النظام الديكتاتوري قبل عقدين من الزمن، لتكون نموذجًا مهمًا ومطلوبًا للغاية للديمقراطية في تلك المنطقة والعالم الإسلامي أجمع. لكن ويدودو، كما هو معروف شعبيا، أول رئيس من خلفية متواضعة، ورئيس لم تتلوث يداه بالعصر الاستبدادي، كما إنه اكتسب شهرة كسياسي نظيف اليد عندما كان محافظا للعاصمة جاكرتا. ومثل أوباما، أطلق الرجل أسنة الأمل في عالم سياسي غير نزيه.

والآن يبدأ ويدودو فترته الرئاسية الثانية، وكان شعار حملته "إندونيسيا تتقدم". لكن العديد من أولئك الذين احتفلوا بنجاحه، يرون بلادهم الآن تتراجع عن القضايا الحساسة بما في ذلك حقوق الإنسان والتسامح الديني والديمقراطية.

وعلى الرغم من الإشادة بالتقدم الذي أحرزه في إنشاء البنية التحتية والالتزام بتطوير الرعاية الاجتماعية، إلا أنه تعرض للهجوم بسبب فشله في معالجة الفساد والانتهاكات، وفتحه الأبواب أمام الجماعات الإسلامية المتشددة بدلًا عن مواجهتها. ويبدو أن الرئيس يرى أن التعامل مع مثل هذه المخاوف يعيق برنامجه الاقتصادي.

نائب الرئيس الجديد، معروف أمين، هو رجل دين متشدد يشتهر بالتعصب تجاه الأقليات الدينية ومثليي الجنس.

وتحوم الشكوك ويتصاعد الغضب في إندونيسيا الآن بعد قراره تعيين الخصم الذي هزمه مرتين، برابوو سوبيانتو وزيرا للدفاع. وتتواتر مزاعم بأن الجنرال السابق، صهر الديكتاتور الراحل سوهارتو، متورط في اختطاف وتعذيب الناشطين المؤيدين للديمقراطية في عام 1998، وهو ادعاء نفاه سوبيانتو باستمرار.

وثمة مخاوف من أن الائتلاف الحاكم الذي يسيطر الآن على ثلاثة أرباع المقاعد في مجلس النواب، لم يسمح إلا بمعارضة محدودة.

وهذا التعيين ليس فقط الخطوة غير المسبوقة من قبل الرئيس، ففي عام 2016، عين ويرانتو وزيرا للأمن، والذي كان قائدا للجيش سابقا واتهمته محكمة مدعومة من الأمم المتحدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنه أيضا ينكر هذه الجرائم، كما لم تجري محاكمته مطلقًا. ومع ذلك، فإن هذا التعيين الجديد المزعج أثار فعليا مخاوف حقيقية بين النشطاء وغيرهم في البلاد، وعزز المخاوف بشأن توجهاته المستقبلية.

هذا إلى جانب قراره بالإبقاء على وزير الغابات والبيئة ووزير العدل بعد أسابيع من احتجاج عشرات الآلاف من الطلاب على فشل الحكومة في معالجة حرائق الغابات في البلاد وضد قانون العقوبات الجديد الوحشي الذي حذر المعارضون من حريات الصحافة المهددة بالانقراض وتجريمهم الإجهاض، وإضعاف هيئة مكافحة الفساد.

وترى الجارديان أن الآمال دائمًا كانت متعاظمة، ولم يكن بإمكان الرئيس أن يحققها جميعًا، لكن من الواضح- أكثر من أي وقت مضى- أنه لا يمكن الاعتماد عليه للدفاع عن الحقوق الأساسية. ومن الواضح أيضًا أن الإندونيسيين يجب ألا يتوقعوا أن يُنظر إلى أي سياسي على أنه منقذ للأمة. ولا يمكن أن يأتي الضغط الحقيقي من أجل الإصلاح والمعارضة الحقيقية إلا من خارج البرلمان. ويحتاج المجتمع المدني في إندونيسيا إلى كل المساعدة التي تمكنه من تحقيق الأهداف.